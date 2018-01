Djamel KAOUANE, ministre de la Communication : Meilleurs vœux et bonne année 2018

A l'occasion du Nouvel An 2018, il m'est agréable d'adresser, à toutes les Algériennes et à tous les Algériens, en Algérie et partout ailleurs dans le monde, mes vœux les plus chers et les plus chaleureux, de bonheur, de santé et de sérénité.

Puissions-nous nous engager, dans cette année qui s'annonce, plus unis que jamais, et puisse cette année être pour l'Algérie un augure de plus stabilité, de succès et de prospérité.

Djamel KAOUANE, ministre de la Communication