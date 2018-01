Jijel

Destruction de 6 casemates



Six casemates pour terroristes ont été découvertes et détruites dimanche dernier à Jijel par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et dans la dynamique de l’opération de recherche et de fouille toujours en cours à Jijel (5e Région militaire), un détachement de l’ANP a découvert et détruit, le 31 décembre 2017, six casemates pour terroristes contenant deux bombes, une quantité de munitions, une paire de jumelles, des vêtements, des effets de couchage, une importante quantité de subsistances de vivre et de médicaments, ainsi que d’autres objets", précise la même source. Par ailleurs et lors d’une patrouille de reconnaissance près des frontières au secteur Opérationnel d’In Guezzam (6e Région militaire) un autre détachement de l’ANP "a saisi un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov, une quantité de munitions et un véhicule tout-terrain". En outre et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont intercepté, à Mila (5e Région militaire), un individu en possession d’une arme à feu, tandis que 14 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à In Guezzam, Aïn Témouchent et Adrar", souligne le communiqué.



un terroriste éliminé identifié



Le dangereux terroriste abattu, samedi dernier à Mechtet Mohcen (Jijel) par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), a été identifié. Il s'agit de Gh. Mohamed Salim, dit Abou Yasser, qui avait rallié les groupes terroristes en 1995, a indiqué dimanche dernier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l’opération de quadrillage menée par un détachement de l’Armée nationale populaire, le 30 décembre 2017 à Mechtet Mohcen, wilaya de Jijel/5e Région militaire, il a été procédé à l’identification du dangereux terroriste abattu. Il s’agit, en l’occurrence, de Gh. Mohamed Salim, dit Abou Yasser, qui avait rallié les groupes terroristes en 1995", précise le MDN. D'un autre côté et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP a saisi, en coordination avec les services des Douanes, "14 groupes électrogènes et 13 marteaux-piqueurs à In Guezzam/6e RM", tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières ont arrêté "un narcotrafiquant et saisi 15 kilogrammes de kif traité à Tlemcen/2e RM, et 777 unités de différentes boissons à Relizane et Oran/2e RM". Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à Biskra/4e RM, "quatre personnes en possession de quatre armes à feu", tandis que "38 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Oran, Tlemcen, Bechar et Mila", conclut le communiqué. (APS)