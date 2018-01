Mostaganem : Un pan de notre histoire mis au jour

Un agriculteur a découvert, dimanche dernier dans la commune de Nekmaria dans l’est de la wilaya de Mostaganem, une grotte souterraine contenant des objets en poterie et des gravures murales remontant au 19e siècle, a-t-on appris hier de la protection civile. En effectuant des travaux ordinaires dans son champ au douar de Ouled Messabih relevant de la commune de Nekmaria (80 km à l’est de Mostaganem), il fut surpris par l'effondrement du sol et l’apparition d'une fosse profonde, a-t-on indiqué. Aussitôt, une unité de la Protection civile de la daira de Achaacha s'est déplacée sur les lieux et a quadrillé le site pour éviter tout accident, tout en se lançant dans l’exploration de la grotte d'un diamètre de 12 mètres, une largeur de 4 mètres et une profondeur de 3 mètres.

Lors de la fouille, des débris d'objets en poterie et des inscriptions en français sur les murs remontant à 1886, soit au XIXe siècle, ont été découverts, a-t-on fait savoir. L’accès principal de la grotte renseigne sur un refuge pour les tribus de la région fuyant l'armée française".

Pour rappel, la commune de Nekmaria compte, aussi, la grotte Frachih où 1.200 personnes de la tribu de Ouled Riah avaient péri dans des enfûmades en 1845, décidées par le général Pélissier, selon des sources historiques. (APS)