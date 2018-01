Mme Zerouati, ministre de l'Environnement et des énergies renouvelables : La femme arabe "n'est plus écartée" des sphères de décision

La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati,a indiqué que la femme arabe "n'est plus écartée des sphères de décision"à la faveur du soutien et de l'appui qu'elle trouve auprès des gouvernements arabes,indique un communiqué du ministère.

Au terme des travaux du 3e Congrès sur la femme et la responsabilité sociale dans les Etats arabes, vendredi à Doha (Qatar), Mme Zerouati a mis en avant le soutien accordé par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la femme algérienne, héritière des moudjahidate pour lui permettre de renforcer sa présence dans les institutions de l'Etat et d'apporter une valeur ajoutée à la société. La femme algérienne a pu accéder à des postes de responsabilité sensibles et complexes grâce à ses aptitudes et à ses compétences, a ajouté la ministre. Mme Zerouati a, par ailleurs, souligné que la médaille de la Femme et de la Responsabilité sociale qui lui a été décernée lors du congrès, l'incite à consentir davantage d'efforts pour honorer ses engagements en tant que femme envers sa société et en tant que ministre face à ses responsabilités officielles. Le Congrès sur la femme et la responsabilité sociale a permis aux participants d'échanger leurs idées et leurs expériences sur le leadership féminin, a précisé la ministre, soulignant que grâce à ses capacités, la femme arabe a pu atteindre des postes de direction et de leadership dans des sociétés pourtant conservatrices. Les participants ont recommandé la création d'un Réseau arabe de la femme en matière de responsabilité sociale sous la supervision du Centre de la femme pour la responsabilité sociale, la création d'un fonds pour l'autonomisation professionnelle de la femme et l'organisation de rencontres professionnelles à même de contribuer à l'autonomisation de la femme arabe. (APS)