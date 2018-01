insertion professionnelle des handicapés : Le FCE s’implique

Le président du Forum des Chefs d'Entreprises (FCE), Ali Haddad, a exprimé hier à Alger, sa disponibilité à participer à l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, à travers l'emploi ou l'entrepreneuriat. "Le FCE fera tout ce qui est possible pour améliorer l'insertion sociale et économique des personnes en situation de handicap, que ce soit à travers l'emploi ou l'entrepreneuriat", a précisé M. Haddad lors d'une rencontre conviviale organisée en l'honneur de la Fédération algérienne des personnes handicapées (FAPH), à l'occasion du nouvel an. Le même responsable a fait savoir que le Forum qu'il préside avait entamé, il y a deux ans, une réflexion sur cette question, rappelant qu'un atelier avait été organisé, dans ce sens, le 7 décembre dernier. M. Haddad a affirmé, en outre, que le FCE s'engage à "informer et à sensibiliser" les 4.000 entreprises membres sur "la nécessité d'offrir des chances" aux personnes aux besoins spécifiques, réitérant "la disponibilité du FCE à être partie prenante de la stratégie globale favorisant l'insertion des handicapés dans le milieu professionnel, laquelle est en cours d'élaboration par le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme. Il a annoncé, à ce propos, le projet de lancement d'un partenariat avec la FAPH devant se traduire, a-t-il détaillé, par "des actions pratiques et concrètes". De même que celui de création d'une Fondation du FCE, destinée aux actions de solidarité.

D'autre part, le président du FCE a recommandé de créer au sein de l'Agence nationale de l'emploi (ANEM) une section qui sera exclusivement dédiée aux personnes en situation de handicap, ou une nouvelle Agence de l'emploi destinée à la prise en charge de cette catégorie de la population. Ceci, a-t-il poursuivi, "en veillant au recrutement mais aussi au maintien de l'emploi, en accompagnant aussi bien l'employé que l'employeur".

Pour sa part, la présidente de la FAPH, Atika Elmamri, a exprimé sa "satisfaction" quant à cette initiative, et s'est dite "heureuse" d'avoir de "nouveaux partenaires" disposés à accompagner les personnes handicapées afin qu'elles s"'insèrent dans la sphère économique et y devenir des membres actifs", a-t-elle conclu. (APS)