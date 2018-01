(Ligue régionale de Saïda) : Brahim Nouar nouveau président

Nouar Brahim a été élu nouveau président de la ligue régionale de handball de Saida en remplacement de Ghazali Rabia dont le mandat a expiré, lors d’une assemblée générale élective tenue samedi, a-t-on appris dimanche auprès de cette ligue. Le nouveau président a déjà présidé l’équipe du MC Saida de handball évoluant en division d’excellence, a-t-on indiqué. M. Nouar a déclaré qu’il déploiera tous ses efforts en coordination avec les membres de la ligue pour une meilleure gestion des affaires et l’application de la loi. La ligue régionale de handball de Saida compte 22 équipes de six wilayas que sont Mascara, Tissemsilt, Tiaret, Naama, El Bayadh et Saida.