(Coupe d'Algérie U15 ans) : Domination du MC Alger et du Dynamique d'Alger-centre

La première phase de la coupe d'Algérie des U15 ans (individuel /garçons -filles) qui s'est déroulée dimanche à la salle Harcha-Hacène (Alger), a connu une domination des éléments du Mouloudia d'Alger et du Dynamique d'Alger centre qui ont décroché les premières places dans cinq catégorie sur les six possibles. Le Mouloudia d'Alger a décroché la première place à trois reprises, grâce à Zeboudj Sonia (fleuret), Heroui Wassim (Fleuret) et Keraira Mohamed Chérif dans la catégorie épée. Le Dynamique d'Alger centre a décroché, pour sa part, la première place à deux reprises dans la catégorie épée (filles) grâce à Lia Malak et sa coéquipière Ben Adouda Chaima dans la catégorie Sabre. La première place dans la catégorie Sabre (garçon) est revenue à Bounacer Belkacem du Club sport amateur d'Oran. Pour sa part, le président de la Fédération algérienne d'escrime (FAE), Abderaouf Bernaoui s'est félicité du niveau des jeunes prenant part à cette compétition. "Il est vrai que cette première phase a été marquée par une domination des clubs d'Alger, mais nous avons enregistré d'excellents performances à l'image du talentueux Keraira Mohamed Chérif (13 ans) qui peut se qualifier aux prochaines olympiades (Argentine 2018). De même pour les éléments des clubs de Chlef, Sétif et Annaba qui ont vraiment excellé", a déclaré à l'APS, M. Bernaoui. "Nous avons assisté à des matchs d'un niveau excellent notamment les matchs disputés entre les internationales", a ajouté le président de la FAE.

La première phase de la coupe d'Algérie pour la catégorie U17 ans débutera lundi au niveau de la même salle Harcha Hacene (Alger) avec la participation de plus de 90 escrimeurs. La deuxième phase de la coupe d'Algérie pour les catégories U-13 et U17, et la deuxième phase du critérium des catégories U-11 et U-13 sont prévues mois de mars prochain, a-t-on appris auprès des organisateurs. Cinq Ligues sont présentes à ce rendez-vous, il s'agit de la Ligue d'Alger, d'Oran, de Sétif, de Chlef et d'Annaba. La ligue d'Alger est la mieux représentée avec six clubs, celle de Sétif par quatre clubs, Oran avec deux clubs, Chlef avec deux clubs et Annaba avec un seul représentant. Les clubs participants, Ligue d'Alger : Itihad Ryadi Baladiat Casba, Nadi Chihab Baladiat Casba, Nadi olympique Sahel, Athlétique club Sidi Mhamed, Mouloudia d'Alger. Ligue de Sétif : Association Sétif, club champion d'éscrime, Mouloudia El Eulma, Club Bougâa Ligue d'Oran: Club sport amateur d'Oran, Itihad Ryadi Baladiat Oran (est). Ligue de Chelf : OS Chlef, FO Chlef. Ligue d'Annaba : Jil Jadid Boukhadra.