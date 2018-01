Entretien avec Rabah Chebah, candidat à la FALA : «confirmer notre bonne progression»

Chebah Rabah reste un des présidents à la tête de la Fédération algérienne des Luttes associées (FALA) qui a beaucoup donné pour l’épanouissement de cette discipline à l’échelle nationale et mondiale. Durant son mandat, la lutte algérienne a connu des moments très forts suite à la réalisation d’un programme bien planifié et qui a vu le développement et la promotion de cette discipline à tous les niveaux. Il a assuré aussi une meilleure prise en charge au niveau de l’ensemble des équipes nationales (filles et garçons). La direction technique nationale a trouvé toutes les dispositions et tous les moyens humains et matériels pour l’application de son programme d’action.

Comment c’est déroulé votre dernière assemblée générale ordinaire de votre fédération qui coïncide avec la fin du cycle olympique?

Sincèrement, l’Assemblée générale ordinaire de la Fédération algérienne de Luttes associées a été caractérisée par une grande sérénité sur tous les plans, en présence de tous les membres de l’Assemblée générale.

Je tiens à les remercier vivement de l’intérêt qu’ils portent à l’égard de notre Fédération et de leurs sacrifices qui nous ont permis d’arriver aux objectifs tracés par nos soins.

Il faut préciser que tous les conditions étaient réunies pour la réussite de cet important conclave en présence du représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports, de l’huissier de justice. Les travaux se sont déroulés dans de très bonnes conditions. C’est ainsi que l’adoption du bilan moral et financier a été décidée à l’unanimité.



Aujourd’hui vous êtes candidat à votre succession, comment voyez vous cela ?

Certes, j’ai déposé ma candidature comme le stipule la réglementation en vigueur et je pense que le bilan de notre mandat reste très positif selon le témoignage de notre grande famille de la lutte. Ma vision reste très grande afin d’assurer en premier la stabilité de notre fédération mais aussi d’assurer la continuité de notre grand travail effectué durant le dernier mandat où je dois préciser que l’ensemble des résultats revient aux efforts de tous les membres de la fédération que ce soit sur le plan administratif, technique, mais aussi grâce à l’adhésion totale des différents ligues et clubs qui ont joué un rôle très important dans les différentes distinctions. J’évoque au passage l’aide très précieuse et le soutien indéfectible du ministère de la Jeunesse et des Sports, la direction des Sports militaires, la Sûreté nationale et bien entendue le Comité olympique algérien (COA).



Votre dernier mot ?

Je remercie tous ceux qui mon fait confiance et j’espère leur donner rendez-vous pour un nouveau mandat mais aussi pour des moments plus forts pour notre discipline».

Propos recueillis par H. G.