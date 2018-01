Oran : 54 morts dans les accidents de la route en 2017

Le bilan annuel des activités de la direction de la protection civile de la wilaya d’Oran, fait état de 2.437 accidents de circulation ayant fait 54 morts (44 hommes, 4 femmes et 6 enfants) et 2.365 blessés (1.578 femmes, 587 femmes et 200 enfants), a-t-on appris du lieutenant Bellala responsable de la communication auprès de cette institution. Sur ce total, 8 personnes sont mortes dans 6 accidents ferroviaires survenus sur les différentes liaisons reliant Oran aux wilayas environnantes. Le transport tramway a recensé, à son tour, 6 accidents ayant fait un mort et 13 blessés. Les chiffres restants concernent les victimes des accidents de la circulation routière. Au total, les services de la protection civile ont enregistré 4.510 interventions durant la période allant de janvier à novembre 2017.

Par ailleurs et concernant la saison hivernale, la protection civile a identifié 35 points noirs à travers le territoire de la wilaya dont les plus dangereux sont localisés à Haï El Barki à l’est de la ville, le ravin blanc dans le secteur urbain Sidi El Houari, les ronds-points d’El Morchid, Hai Sabah à l’USTO, Bir El Djir à proximité de la cité Aadl, Es Sénia Douar et le boulevard Amir Abdelkader à Sidi El Chahmi. Cela concerne en particulier les zones de stagnation des eaux, a-t-on précisé. Tous ces points noirs ont été éradiqués suite aux interventions des éléments de la protection civile à travers les 27 unités que compte la wilaya, a affirmé le lieutenant Bellala. Sur un autre registre, les services de la direction de la protection civile ont lancé, il y a quelques semaines, une campagne de sensibilisation contre les risques liés à l’asphyxie par le monoxyde de carbone.

Amel Saher