Sécurité routière : Campagne de sensibilisation au profit des enfants

Une nouvelle campagne de sensibilisation sur le thème de la sécurité routière a été organisée dimanche dernier à l’esplanade du palais des expositions (Pins Maritimes) au profit des enfants, des piétons et des conducteurs dans le but de réduire les accidents de la circulation

Encadré par les services de la sûreté de la wilaya d'Alger cette journée d’information et de sensibilisation entre dans le cadre la stratégie de prévention routière. «L'organisation de cette manifestation dans un endroit aussi fréquenté que le palais des expositions a pour objectif d'attirer l'attention d'un plus grand nombre possible de citoyens sur l'importance de la sécurité routière, et réduire ce faisant le nombre de ces accidents mortels», a notamment souligné la chargée de l'information et de la communication à la sûreté de wilaya d'Alger, le lieutenant Selma Saoudi. Et d’ajouter «la manifestation a vu l'organisation d'un atelier sur l'éducation routière au profit des enfants, ces derniers étant les chauffeurs de l'avenir, outre la distribution de dépliants comprenant des conseils et des consignes au profit des usagers de la route». Sur les lieux les enfants accompagnés de leurs parents ont participé à des ateliers de dessin et à des jeux sur le thème de la sécurité routière. Cette activité éducative a pour objet de les sensibiliser aux risques associés aux déplacements vers l’école et de leur faire connaître les comportements sécuritaires à adopter à pieds.

R. S.