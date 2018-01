Solidarité : Nass El Kheïr d’Alger aux côtés des nécessiteux à Ouargla

Nass El Kheïr d’Alger s’est encore distingué par sa solidarité en faveur des couches défavorisées. En ce dernier jour de l’année 2017 les organisateurs de ce groupe ont consacré leur action d’aide au profit des populations démunies.

Une caravane de solidarité placée sous le signe «Chta dafia» (hiver au chaud) a fait escale dans la ville d’Ouargla où elle a pris le départ, en direction des zones enclavées de la wilaya. Retenue dans le cadre de sa manifestation baptisée «Algerian Sahara Days» (Journées du Sahara algérien), cette caravane, à pour objectif de porter secours aux nécessiteux, dont des personnes aux besoins spécifiques, en cette période de froid, selon les organisateurs. Selon ces derniers «cette action caritative s’inscrit au programme humanitaire El-Rahma adopté par la Fondation Nass El-Kheïr. Il porte notamment sur l’attribution de vêtements chauds, de couvertures, de lots de couches pour bébé, en plus de fauteuils-roulants aux nécessiteux dans différentes localités relevant des daïras de Sidi Khouiled, N’goussa et El-Hadjira», précisent-ils. Encadrée par des membres de l’association avec le concours des services de la direction de l’action sociale (DAS), «la caravane qui traduit l’élan de solidarité envers les couches sociales défavorisées, touchera également d’autres localités rurales dans les daïras de Taibet et de Témacine (wilaya déléguée de Touggourt)», a-t-on précisé. Lors de cette manifestation, des activités diverses et variées ont été animées par l’association au niveau de la maison des jeunes Mustapha-Benboulaïd (chef-lieu de wilaya) au titre de son programme environnemental « Dzair », à précisé la directrice nationale, chargée des programmes à la Fondation Nass El-Kheïr. En effet, profitant des vacances scolaires, les organisateurs ont mis en place un riche programme d’animation. Il s’agit de rencontres et d’ateliers thématiques de formation visant la protection de l’environnement saharien notamment à travers la valorisation des déchets ménagers recyclables (plastiques, papiers, bois et autres), en outre l’organisation de sorties dans le but de découvrir la biodiversité de la région, a ajouté Kenza Nachar. Sur le plan économique, la Fondation Nass El-Kheïr qui s’engage à investir dans les ressources humaines, considère les déchets ménagers comme une source de richesse, en apprenant les métiers de collecte, de tri, de traitement et de valorisation aux jeunes pour encourager l’entrepreneuriat vert, a-t-elle souligné. S’étalant sur une semaine (27 décembre courant au 2 janvier prochain) la manifestation «Algerian Sahara Days» est organisée avec la contribution des wilayas d’Ouargla et d’Alger. Il faut noter qu’avec l’arrivée de la vague de froid, la solidarité citoyenne devient une véritable action d’urgence vis-à-vis des personnes démunies.

Les jeunes volontaires qui méritent bien leur nom, sacrifient leur argent et leur temps pour apporter aide et assistance aux plus démunis.

R. S.

La Radieuse

Des repas chauds et des aides aux SDF

Alors que beaucoup de gens avaient l’esprit tourné vers la liesse et les dîners plantureux des fêtes de la nouvelle année, l’association sportive Radieuse s’est préoccupée des SDF et des familles africaines et arabes, obligées de quitter leur pays et qui vivent dans des conditions précaires. Ce geste s’est déroulé dans une ambiance pleine d’émotion, malgré le froid de la nuit hivernale. Cette visite-surprise de solidarité de la Radieuse, menée par son président, Kada Chafi et la sûreté de wilaya, à sa tête le contrôleur général Hadj Nouasri, ainsi que les figures sportives, Nacer Benchiha et Mohamed Hansal, a eu un écho favorable et ceux qui en ont bénéficié n’ont pas manqué de remercier, avec des larmes aux yeux, les initiateurs de cette opération, qui leur a mis du baume au cœur.