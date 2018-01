Dans la LUCARNE : Une réunion très attendue

A la fin de la phase aller, on peut dire que nos clubs l'ont achevé chacun selon ses moyens. Il y a ceux qui ont pris le large et les autres qui restent à la traîne avec des retards qui hypothèquent assez sérieusement leur maintien en Ligue1 au cours du prochain exercice. Toujours est-il, la difficulté des retardataires est assez sérieuse. D'où les tractations qui sont en train de s'opérer en vue de sauver ce qui peut l'être. On se renforce comme on peut. Ce qui explique que durant ce mercato, on avait décidé de faire monter le nombre de joueurs à recruter de 3 à 4 à l'issue de la dernière réunion du Bureau Fédéral. On avait agit vite afin de ne pas "froisser" certains présidents de clubs que des parties, sans les nommer, sont en train de se les disputer. Le but recherché, qui est presque évident, chacun veut avoir les meilleurs appuis pour assurer ses arrières. Tout ce que demandent les présidents de club auprès des instances qui gèrent notre football est en train d'être exaucé rapidement. Il est clair que les observateurs ne cessent de se demander les vrais dessous d'une telle attitude. D'abord, il faudra comprendre que sans les présidents de club, ne serait-ce sur le papier, rien ne se fera sans eux. Ils sont les principaux acteurs de notre football qui s'est professionnalisé depuis la saison 2010/2011. On ne peut rien faire sans eux. D'où l'enjeu que chacun veut les mettre de son côté afin d’avoir plus de pression sur l'autre partie. Il faut dire que lors du dernier Symposium sur le «renouveau du football algérien», qui s’est déroulé au CIC, les 11 et 12 décembre dernier, organisé par la FAF de Zetchi et en collaboration avec le MJS, il y avait pratiquement toutes les "forces vives" de notre football, comme l'on dit, sauf ceux dont la présence devait être primordiale, incontournable. En effet, les présidents de club ont brillé par leur absence. Ce qui a étonné la plupart des spécialistes. Car, il s'agit d'un geste qui reste inexplicable pour le commun des mortels du fait qu'on ne peut justifier ce compartiment. Toujours est-il, la FAF avait mal accueilli cette absence qui ne rime, à priori, à rien du fait que cette structure est en train de tout faire pour les aider. Toujours est-il, ceux qui sont au parfum de ce qui se passe dans les milieux footballistiques relient ces "querelles" un peu à la mésentente évidente entre le président de la FAF et celui de la LFP. Il y eut même des remontrances directes du président de la FAF sur les déclarations de Kerbadj à un journal privé critiquant le non-aboutissement de la candidature de Bachir Ould Zemirli et dont les résultats définitifs seront rendus par la CAF le 10 janvier courant au Caire. Une «guéguerre » qui risque à terme de ternir l'image de notre football et surtout empêcher notre championnat de se poursuivre normalement. C'est-à-dire qu'il doit se terminer comme prévu initialement à la fin du mois de mai prochain. Comme la commission de la coupe d’Algérie de la FAF pourrait reporter les matches de coupe d'Algérie pour les équipes ayant plus de trois joueurs en équipe nationale sans l'aval de la LFP, on pourrait rentrer dans une spirale pouvant «chahuter» le bon déroulement de notre championnat. C'est pour cette raison que celle-ci va organiser à l'hôtel Soltane, une réunion, aujourd’hui mardi 2 janvier, très importante avec les présidents de club concernant la phase retour et tout ce qui la touche de près ou de loin. Il est aussi question que notre championnat national ne s'arrête pas comme le veulent certains. Toujours est-il, des tendances le montrent assez bien. Ceci dit, notre football en pareille situation a besoin plus que jamais de sérénité et pas «de coups bas» qui ne veulent pas dire leur nom.

Hamid Gharbi