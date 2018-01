CHAN-2018 : La Guinée vise la finale

La sélection guinéenne de football, surnommée le Syli, compte réussir un bon Championnat d'Afrique des Nations (CHAN-2018, prévu au Maroc du 13 janvier au 4 février 2018, et joueur les premiers rôles, promet le sélectionneur, Kanfory Lappé Bangoura, rapporte samedi la presse locale. "Quatrième lors de la précédente édition au Rwanda en 2016, la Guinée vise la finale, comme objectif principal assigné au sélectionneur et pourquoi pas soulever le trophée, comme l'espèrent les autorités", ajoute la même source. Cependant, pour permettre au sélectionneur, Kanfory Lappé Bangoura, de mieux se préparer, la ligue professionnelle de football a déjà mis en veilleuse le championnat national, pour permettre aussi au Syli local de Guinée de procéder aux derniers réglages avant de rallier le Maroc où un match amical à El-Jadida est programmé contre le Cameroun. Pour permettre une bonne représentativité, le sélectionneur Kanfory Lappé Bangoura a choisi les 23 joueurs qui auront l'honneur de défendre les couleurs du Syli local et dont la plupart sont issus du meilleur club du pays, le Horoya AC, champion de Guinée 2017.

Lors du CHAN-2018, le Syli de Guinée évoluera dans le groupe A, aux côtés du Maroc, de la Mauritanie et du Soudan.

Liste des 23 Guinéens retenus pour le CHAN-2018 : Gardiens : Abdoulaye Sylla (Hafia FC), Sékou Camara (Atlético de Coléah), Abdoulaye Kanté (Horoya AC). Défenseurs : Abdoubacar Galle Camara, Alseny Camara Cantona et Alseny Bangoura Tomazi (Horoya AC), Jean-Claude Landel (Hafia FC), Abdoulaye Naby Camara (CI Kamsar), Mohamed Bangoura (Satellite FC), Ismaël Sylla (Fello Star), Désiré Yaovi (Wakrya AC). Milieux : Daouda Bangoura, Mohamed Thiam Garanti et Seydouba Bissiri Camara (AS Kaloum), Daouda Camara, Ibrahima Sory Sankhon et Mohamed N’Diaye (Horoya AC), Charles Fernandez (ASFAG), Michel Guilavogui (Satellite FC), Amadou Oury Barry (Eléphants de Coléah). Attaquants : Sékou Amadou Camara (Horoya AC), Sékou Keita (Milo FC), Aboubacar Camara (Hafia FC).