selon France Football : Ghoulam dans l'équipe type d'Afrique 2017

Le défenseur international algérien de Naples, Faouzi Ghoulam, est sélectionné dans l'équipe-type du continent africain de l'année 2017, dévoilée par le magazine France Football. "Cette année, le latéral gauche algérien a arpenté son couloir avec intensité et abnégation.

En progrès défensivement, il a bon pied comme il est usage de dire dans le monde du football. En clair, il centre et très bien. Malgré une rupture des ligaments croisés, Naples l'a prolongé. Preuve de son importance dans le dispositif de Maurizio Sarri, l'équipe a connu quelques ratés sans son défenseur", a écrit France Football. Agé de 25 ans, Ghoulam est nominé pour le titre de Joueur maghrébin de 2017 attribué par le même magazine. Outre Ghoulam, l'équipe type d'Afrique de l'année 2017 est constituée d'Essam El-Hadary (Al-Taawoun, Egypte), Nabil Dirar (Monaco puis Fenerbahçe, Maroc), Mehdi Benatia (Juventus, Maroc), Kalidou Koulibaly (Naples, Sénégal), Victor Moses (Chelsea, Nigeria), Naby Keita (RB Leipzig, Guinée), Jean-Michaël Seri (Nice, Côte d'Ivoire), Mohamed Salah (AS Rome et Liverpool, Egypte), Vincent Aboubakar (Porto, Cameroun), Sadio Mané (Liverpool, Sénégal).