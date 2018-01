USMA-CSC et JSS-ESS : Chocs de ce tour

Il est certain que durant les 1/32es de finale de la coupe d'Algérie les ténors de la Ligue1 sont passés, même si certains ont rencontré quelques difficultés pour composter leur billet à l'instar de l'USMA, l'USMH, la JSK et même le MC Oran.

C'est vrai que le NAHD a été le premier pensionnaire a passé à la « trappe » du fait qu'il avait rencontré le CSC, le leader de la Ligue1. Ce fut très difficile, mais les locaux ont renversé la table alors qu'ils étaient menés dès la 9e minute sur un corner bien repris par un "heading" de Khiat.

Il est certain que ce tour des 1/16es de finale va nous offrir quelques plats qui méritent vraiment l'attention voulue. C'est ainsi que l'USMA, classée à la 3e place, aura face à elle le CSC, le « tombeur » des Nahdistes. Il est vrai que l'avantage du terrain aura son importance, même si, en championnat, les Constantinois l'ont emporté sur le score de 2à1 sur ce même terrain de Bologhine. Qu'en sera-t-il cette fois ? C'est la question que tout le monde se pose. On sera convié, toutefois, à un face-à-face des plus disputés.

Au stade du 20-Août de Béchar, la JS Saoura a hérité de l'ESS, une équipe qui affectionne la coupe d'Algérie pour l'avoir emporté à huit reprises. Il est évident que ce ne sera pas facile ni pour l'un ni pour l'autre. Les Sétifiens peuvent créer l’exploit surtout avec la venue de Benchikha.

A Biskra, l'équipe de l'US Biskra, qui s'est défaite facilement de la JSM Skikda sur le net score de 3à0, aura face à elle une équipe de l'USMH qui avait rencontré d'évidentes difficultés pour passer l'écueil des gars de Touggourt. Les Harrachis, faut-il le préciser, ont été victime d'un véritable traquenard. Face aux Biskris, de surcroît, à domicile, ils savent que cette empoignade inédite pourrait déborder jusqu'aux prolongations et même plus. Néanmoins, ils restent confiants depuis l’arrivée de Laïb à la tête du directoire.

Le MC Alger, facile vainqueur du WA Tlemcen (4-0), devra effectuer un périlleux déplacement pour affronter l’équipe de l’A. Bousaada qui ne se fait pas surprendre facilement, surtout devant son public entièrement acquis à sa cause.

Le MCO, qui a peiné pour éliminer Oued Sly (1-0), devra sortir le grand jeu pour passer l'obstacle de Téleghma. Les Oranais sont appelés à être plus prudents pour ne pas tomber dans la facilité.

Le CRB, qui reçoit le représentant d'Illizi, partira avec les faveurs des pronostics, surtout qu'il évoluera devant ses fans. Ce fut aussi le cas au tour précédent où il n'a fut qu'une bouchée de la formation de l'AB Ghriss sur le score de 3à0. Par ailleurs, l'équilibre des forces est apparent, mais...

Hamid G.



Programme

CRB Kais - USM Bel-Abbès

USM Blida - ASM Oran

IRB Belkheir - Olympique de Médéa

AS Aïn M'lila - IB Lakhdaria

USM Alger - CS Constantine

JS Saoura - ES Sétif

NRB Teleghma - MC Oran

MC El Bayadh - Paradou AC

Amel Boussaâda - MC Alger

DRB Tadjenanet - MC Saïda

Vainqueur du match MB Hassasna - MB Berrahal, contre MO Bejaïa

US Biskra - USM Harrach

JS Kabylie contre vainqueur USMM Hadjout - RCB Oued R'hiou

CR Belouizdad - CSSW Illizi

CR Zaouia - NC Magra

CRB Dar Beida - ES Besbes