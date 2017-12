Bouira

Destruction

de 9 casemates



Neuf casemates pour terroristes ont été détruites, vendredi, lors d’opérations de fouille et de ratissage menées par un détachement de l’Armée nationale populaire à Bouira, tandis qu’un détachement combiné de l’ANP a intercepté deux éléments de soutien aux groupes terroristes à Tlemcen, a indiqué hier le ministère de la Défense nationale, dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, des détachements de l’ANP ont découvert et détruit, le 29 décembre 2017, lors d’opérations de fouille et de ratissage menées à Bouira (1re Région militaire), neuf casemates pour terroristes contenant une bombe artisanale et divers objets servant dans la fabrication d’explosifs, tandis qu’un détachement combiné de l’ANP a intercepté à Tlemcen (2e Région militaire), deux éléments de soutien aux groupes terroristes», précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP, en coordination avec des éléments des Garde-frontières, «ont intercepté à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), sept contrebandiers et saisi 1.375 tonnes de denrées alimentaires, deux véhicules tout-terrain, divers outils d’orpaillage et 800 litres de carburants, tandis que 2.600 cartouches de cigarettes ont été saisies à Tlemcen (2e Région militaire)», ajoute le communiqué. Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Constantine (5e Région militaire), «deux personnes en possession de 2 armes à feu», conclut le MDN. (APS)





Jijel

Un terroriste abattu



Un dangereux terroriste a été abattu, hier à Jijel, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), qui a également récupéré un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et un chargeur garni de munitions, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une embuscade tendue dans la zone de Mechtet Mohcen, secteur militaire de Jijel/5e RM, un détachement de l’ANP a abattu un dangereux terroriste. L’opération a permis de récupérer un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et un chargeur garni de munitions», note le communiqué. «Ces résultats réalisés sur le terrain par les unités de l’ANP, dans le cadre de la lutte antiterroriste, viennent renforcer davantage la ferme détermination à faire régner la sécurité et la sérénité à travers tout le pays», souligne le MDN. (APS)