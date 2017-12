Attentat terroriste contre lâ€™Ã©glise de Mar Mina Ã  Helouan au sud du Caire : Lâ€™AlgÃ©rie condamne Â« avec force Â» cet acte criminel exÃ©crable

L’Algérie a condamné, hier, avec «force, l’attentat terroriste sanglant», qui a ciblé, vendredi, l’église de Mar Mina à Helouan, au sud du Caire, en Égypte, et a exprimé «son entière solidarité avec ce pays frère», a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Abdelaziz Benali Cherif. «Nous condamnons avec force l’attentat terroriste qui a ciblé, vendredi 29 décembre 2017, l’église de Mar Mina à Helouan, au sud du Caire, et qui a provoqué des morts et un nombre de blessés parmi des citoyens égyptiens», a indiqué M. Abdelaziz Benali Cherif, dans une déclaration à l’APS. Il a souligné que «cet acte criminel exécrable révèle, encore une fois, le visage hideux et inhumain du terrorisme qui n’hésite pas à cibler les lieux de culte et les lieux sacrés, et n’accorde aucun respect pour la sacralité des fêtes religieuses et de la personne humaine, et qui persiste encore à se livrer aux carnages et à terroriser les citoyens paisibles». «Tout en exprimant notre entière solidarité avec l’Égypte, gouvernement et peuple, nos sincères condoléances aux proches des victimes, ainsi que notre sympathie envers les familles des blessés, nous avons pleinement confiance dans la capacité de ce pays frère et dans ses forces de sécurité à faire face avec force et détermination au terrorisme et à ses actes criminels», a ajouté le porte-parole du MAE. (APS)