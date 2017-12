Anniversaire de la mort de Hocine AÃ¯t Ahmed : Le FFS rend hommage Ã  son leader

Le Front des forces socialistes (FFS) a rendu hommage, hier à Alger, à son leader Hocine Aït Ahmed, décédé il y a deux années, au cours d’une commémoration à laquelle ont pris part des militants, des élus du parti et des membres de sa direction nationale. Dans son intervention, le 1er secrétaire du parti, Hadj Djilani Mohamed, a déclaré que quels que soient les hommages exprimés à la mémoire du chef historique, ils «n’atteindront pas la grandeur de son combat, de son parcours», rappelant, par la même occasion, une des orientations de Hocine Aït Ahmed pour «donner la parole aux jeunes, aux femmes et aux syndicalistes», ces catégories qui constituent, ajoute l’orateur, «une priorité cardinale» dans le programme du parti. Estimant que la consécration de Yennayer comme fête nationale chômée et payée «est une bataille qui vient d’être remportée», le responsable a relevé qu’il «en faudra beaucoup d’autres luttes pour que la mobilisation pacifique, démocratique et citoyenne s’impose comme un moyen pour la construction de l’alternative démocratique en Algérie». Le même responsable a rappelé que son parti « a déposé un projet de loi le 22 janvier 2014 pour la reconnaissance officielle de la journée de Yennayer comme jour de fête nationale chômé et payé», et que le FFS «a tenu, la même année, à Constantine, une conférence consacrée à Yennayer et à notre patrimoine millénaire, civilisationnel, historique et culturel», rendant hommage «à tous les militants de la cause amazighe». Il a ajouté que le FFS inscrit son action «dans la durée, avec la mobilisation des citoyens et des acteurs autonomes de la société civile», en expliquant sa ligne politique et y faire adhérer la majorité du peuple et «créer un rapport de force favorable à un consensus national». À l’occasion de cette commémoration, le professeur Abdelhamid Abderkane, élu du FFS à la tête de l’APC d’El- Khroub (2012/2017), a été distingué par une médaille de mérite instituée par la formation politique en hommage au défunt Aït Ahmed. Récompensant chaque année des figures méritantes et au parcours s’inscrivant dans le même esprit de militantisme et de défense des idéaux prônés par feu Aït Ahmed et véhiculés par le parti qu’il a dirigé, la première édition a distingué conjointement le professeur Saïd Chibane, compagnon du défunt, et Lakhdar Bouragaâ, ancien moudjahid et membre fondateur du FFS. (APS)