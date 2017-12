Utilisation graduelle de lâ€™amazigh : ConcrÃ©tisation des orientations du prÃ©sident de la RÃ©publique

Le secrétaire général du Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, a déclaré, hier à Timimoun (wilaya d’Adrar), que cette ville constituait la première station pour la concrétisation effective des orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, concernant l’utilisation graduelle de l’amazigh dans divers domaines. Président l’ouverture d’un colloque national sur «Les efforts de l’écrivain et chercheur Mouloud Mammeri au service du patrimoine immatériel d’Ahellil», le secrétaire général du HCA a salué toutes les décisions historiques prises dans ce sens par les hautes autorités du pays concernant l’élaboration d’une loi organique portant création d’une académie algérienne de langue amazighe, rappelant l’existence d’une élite d’universitaires et d’académiciens qualifiée pour mener à bien cette mission. Il a également salué la décision consacrant Yennayer journée chômée et payée dès le 12 janvier 2018. La wilaya de Ghardaïa abritera les festivités officielles célébrant cette fête nationale, à compter du six janvier 2018. Dans son intervention, M. Assad a fait le bilan des festivités commémorant le centenaire de Mouloud Mammeri organisées en 19 étapes, dont le coup d’envoi a été donné à partir du village natal de l’écrivain à Ath Yenni (Tizi Ouzou), et la clôture est prévue à Timimoun (Adrar), souhaitant voir aboutir de nombreux projets intellectuels et artistiques sur cette personnalité éminente. Il sera procédé, en coordination avec le commissariat du Festival d’Ahellil de Timimoun, à la publication des travaux de ce colloque et au doublage en amazigh du film l’Opium et le bâton, en sus de la réédition des cinq œuvres de l’écrivain et à la réalisation d’un film autobiographique, a-t-il indiqué. M. Assad a estimé que le portail électronique consacré au centenaire de Mouloud Mammeri se veut une occasion pour les chercheurs et universitaires d’enrichir la recherche en langue amazighe. La séance inaugurale a été ponctuée par la projection d’un documentaire sur la vie et le parcours du chercheur Mouloud Mammeri en matière de documentation et d’écriture du patrimoine immatériel de la région de Gourara. Organisée à la bibliothèque de lecture publique de Timimoun (220 km au nord d’Adrar), la rencontre vise à mettre en avant les efforts intellectuels du défunt écrivain et chercheur pour la protection et la valorisation du patrimoine immatériel d’Ahellil, lors de ses nombreux séjours dans la région de Gourara dans les années 1970, au cours desquels il avait côtoyé les traditions et la culture populaire de la région, notamment Ahellil. Encadré par des chercheurs et des universitaires, le colloque abordera plusieurs thèmes liés au passage d’Izelouane (Ahellil) de l’oralité à l’écriture, et sur la contribution de Mouloud Mammeri à la protection de ce patrimoine. (APS)