M. Azzedine Mihoubi, ministre de la Culture : Â« Le discours religieux et culturel a besoin de renouveau Â»

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a appelé, hier à Alger, l’association Almaali à renouveler le discours religieux et à donner une image plus rayonnante de l’islam.

«Le discours religieux et culturel a besoin de renouveau, et d’une nouvelle lecture fondée sur la connaissance et le savoir qui est à même de contrer les idéologiques étrangères à notre société», a précisé M. Mihoubi, dans une allocution, à l’ouverture du 1er congrès de l’association Almaali au palais de la Culture Moufdi-Zakaria. Le ministre a salué la décision du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de consacrer Yennayer (nouvel an amazigh), journée nationale chômée et payée, appelant l’association Almaali à s’inspirer des valeurs consacrées par la loi de la Concorde civile et de la Réconciliation nationale initiées par le Président Bouteflika pour le rétablissement de la sécurité et de la paix dans le pays.

Le président de l’Association des oulémas musulmans, Abderrazak Guessoum, a, pour sa part, appelé les oulémas à promouvoir les valeurs de paix en faisant abstraction des divergences régionales. Le 1er congrès annuel de l’association Almaali sera couronné, aujourd’hui, par une série de recommandations. (APS)