Dans la LUCARNE : huis clos dÃ¨s le 3e jaune

Notre football est rentré vraiment dans une phase de non-retour. Il doit tout faire pour s’en sortir, et ce quels que soient les embûches et obstacles qui peuvent se dresser devant lui dans cette quête de renouveau. Si l’on prend en ligne de compte le dernier Symposium, c’est l’objectif recherché. Toujours est-il, il y a des situations qui persistent dans notre championnat qu’il faudra régler, soit en les enlevant, soit en leur trouvant un palliatif qui ne remet en rien en cause la crédibilité de nos institutions et aussi des hommes qui les dirigent. On a remarqué que les uns et les autres veulent revenir à un discours plus conciliant que jamais dans l’optique de ne pas semer le mécontentement au sein des acteurs du jeu à onze national. D’abord, lors du dernier conclave du Bureau Fédéral, qui avait eu lieu sous la présidence du président de la FAF, Kheireddine Zetchi, et en présence, une fois n’est pas coutume, du président de la LFP, Mahfoud Kerbadj, certaines mesures ont été prises. On peut dire qu’il a été un peu fécond en prenant des décisions fermes et immédiates en vue de relancer, comme on dit, la pratique à «onze» nationale. Il est certain que parmi ces mesures ou décisions, on peut mettre en exergue le huis clos. Celui-ci a toujours été décrié aussi bien par les clubs que par les supporters qui sont les premiers pénalisés, même s’ils sont parmi les principaux responsables d’une telle situation du fait qu’ils ne respectent pas les interdits quant aux jets de projectiles ou autres fumigènes par la LFP. C’est vrai que même la télévision algérienne ne diffuse pas les matches se jouant entre clubs ayant été sanctionnés par un huis clos. Un match, faut-il le répéter, sans public reste sans saveur. On ne le dira jamais assez. La sanction du huis clos est redevenue, avec le temps, comme un moyen de pression sur les différents acteurs. C’est ainsi qu’on vient de décider que le huis clos est tout simplement supprimé pour les matches en coupe d’Algérie. C'est-à-dire que les supporters, qui ne respectent rien ou peu, vont faire la «fête» lors de ces matches sans qu’ils soient sanctionnés. Leurs clubs face aux éventuels débordements ne seront pas mis au pilori. Là, on peut dire qu’il y a maldonne quelque part. On a parlé de les sanctionner en championnat. Cela s’apparente à une guerre sournoise entre les diverses parties. Pourquoi voudra-t-on nuire à la bonne marche de notre championnat de Ligue 1. Est-il transformé, malgré lui, en «dépotoir» où l’on peut tout mettre sans le moindre risque ? Comme cette mesure où l’on ne peut sanctionner un club donné lorsque ses supporters auraient fauté en jetant des fumigènes et autres projectiles sur le terrain ou sur d’autres supporters et même joueurs adverses qu’après que le club ait reçu un troisième avertissement. Au fond, cela pourrait être une très bonne mesure si l’on était en face de spectateurs et supporters respectueux du football, mais aussi des autres. C'est-à-dire lorsqu’on apprendra qu’une défaite n’est pas la «fin du monde» et que le club peut se relever tout de suite dès la rencontre suivante. Les gens ne veulent pas perdre. Et on avait eu un aperçu lors d’une rencontre du championnat de wilaya de Sétif. Cela n’est pas l’apanage de cette wilaya, mais pour quelque chose d’insignifiant, on n’en arrive à des situations dramatiques. Le huis clos doit tout simplement être supprimé, tout en cherchant d’autres actions qui seront plus coercitives et surtout plus persuasives. Car, à notre avis, le huis clos n’a rien résolu du fait qu’on assiste au même débordement. Ce sont, en fin de compte, les sportifs qui aiment le vrai spectacle qui ont été pénalisés, malgré eux !

Hamid Gharbi