JSK 1 â€“ ES Ben Aknoun 0 : La qualif, sans plus

La JS Kabylie a difficilement disposé jeudi après-midi de l’ES Ben Aknoun, par la plus petite des marges, se qualifiant ainsi au prochain tour de l’épreuve Dame Coupe. La rencontre a été dans l’ensemble tout juste moyenne. Elle n’a pas été très emballante et n’a pas connu l’intensité attendue dans un match de coupe. Favoris, les Canaris ont dans l’ensemble dominé les débats, avec une possession en leur faveur, la majeure partie de la rencontre. Les Kabyles ont géré la partie à leur guise, après avoir ouvert la marque assez tôt, sur un corner direct (8’). Devant un public clairsemé, les deux équipes ont essayé de faire malgré tout bonne figure. La JSK a mis la pression dans le camp adverse, délimitant la marge de manœuvre des camarades de Bensalem, l’ex-Mouloudéen. Les protégés de Hamoudi Manaa étaient loin d’être ridicules, cela dit. Ils ont joué sans complexe et ils ont présenté un visage respectable. 2es au classement du groupe centre en DNA, talonnant de près le leader l’US Béni Douala, les gars de Ben Aknoun ont tenté quelques escarmouches, sans pour autant se montrer incisifs. Bien en place, avec une occupation rationnelle du terrain, ils ont réussi à tenir tête à la JSK et à repousser tous les assauts des Raiah, Yatto, Benaldjia et autres. Toutefois, ils n’ont pas vraiment osé pour espérer faire douter les camarades de Djerrar. Malgré sa domination, la JSK n’a pas su hisser le niveau de la rencontre. Elle s’est contentée de gérer le match à son avantage et de dérouler son jeu, quelque peu brouillant, si l’on peut le qualifier ainsi. Les gars à Aït-Djoudi ont donc réussi l’essentiel, c’est-à-dire arracher la qualification au prochain tour de l’épreuve coupe. Quant à l’ES Ben Aknoun, l’esprit des joueurs est plutôt tourné vers le championnat, avec l’accession en point de mire. Une mission difficile pour le nouveau promu de la DNA, avec la concurrence surtout de l’US Béni Douala et du RC Arba.

Mohamed-Amine Azzouz