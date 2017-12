MC Alger 4 - WA Tlemcen 0 : Le doyen sans forcer

Le Mouloudia d’Alger n’a pas eu de mal à se qualifier pour le 16e de finale de la coupe d’Algérie. Les Algérois ont disposé du Widad de Tlemcen, hier au stade du 5-Juillet, par le score sans appel de 4 à 0. D’emblée, les poulains du techniciens français Casoni ont pris le jeu à leur compte. Face à une modeste formation du Widad, les coéquipiers de Chaouchi, qui n’a pas du tout été inquiété durant le premier half, ont imposé leur rythme et leur jeu. Les protégés de Keris ont, de leur côté, opté pour le jeu de contres. Les joueurs du Mouloudia se sont montrés très dangereux. 10’, la frappe de Bendebka est déviée en corner pas le portier. 17’, Souibah, idéalement servi au second poteau, ne trouve aucune difficulté à tromper Bouchaour. 22’, immense cafouillage dans la surface du WAT. La balle refuse de franchir la ligne. 26’ Belhadja faillit surprendre son gardien, en écartant le danger de la tête. 36’, Nekkache, lancé dans le dos des défenseurs, parvient à tromper la vigilance du gardien. Il signe le second but du Doyen. 41’, le coup franc de Hachoud passe tout près du cadre. Dans les arrêts de jeu de la première période, Balegh de la tête reprend le coup franc de Hachoud et porte le score à 3-0. De retour des vestiaires, le Doyen a surtout géré son avantage à la marque. Casoni a fait tourner son effectif en prévision de la reprise du championnat. De leur côté, les joueurs du Widad ont tenté de développer leur jeu, mais en vain. Le Widad n’avait visiblement pas les moyens de rivaliser avec le MCA. L’unique réalisation notable des protégés de Kheris a été l’œuvre de Mendaci. 73’, de la tête, ce dernier contraint Chaouchi à la parade pour capter le cuir. Les joueurs de Tlemcen, qui pensaient que la balle a franchi la ligne, ont protesté auprès de l’arbitre de la partie, Arab. Dans les arrêts de jeu, Nekkache aggrave la marque. Il reprend la passe au second poteau de Souibah. Une victoire logique et méritée pour le Mouloudia, qui a ainsi assuré sa qualification sans vraiment forcer.

Rédha M.