Tizi Ouzou : 51 bibliothÃ¨ques rÃ©alisÃ©es en 2017

51 bibliothèques communales ont été équipées par la directrice de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou et plusieurs autres infrastructures culturelles ont été réceptionnées au courant de l’année 2017, alors que d’autres projets sont en voie de parachèvement, apprend-on de la directrice locale de la culture, madame Nabila Goumeziane. En sus de l’équipement de ces 51 bibliothèques communales, l’année 2017 a vu la réalisation de plusieurs salles de lectures à travers les villages Icherdiouen, Ait Khellili, Djemaa Saharidj, Ouled Ichir, Stita, Abizar, Ait Maalam, Tigzirt et Illilten, a indiqué la même source, précisant que ces salles de lecture ont été aussi équipées et dotées d’ouvrages de différents domaines. La bibliothèque de Tizi-Ouzou et la salle de cinéma de Ain El Hammam sont aussi deux infrastructures à mettre dans le registre des réalisations de l’année 2017. Les projets de la culture qui sont en voie de parachèvement sont le théâtre de verdure de la ville des Genêts, la bibliothèque communale de Béni Douala et la salle de lecture d’Aggouni Issad, a par ailleurs fait savoir la directrice de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou.

Bel. Adrar