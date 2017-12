Sétif

Important

dispositif sécuritaire



À la veille de la célébration de la nouvelle année 2018, qui coïncide cette année avec les vacances d’hiver, les services de police relevant de la sûreté de wilaya ont mis en place un important dispositif sécuritaire à l’effet d’assurer la tranquillité et la sécurité du citoyen.

Des actions tendant ainsi à le protéger et ses biens de toute tentative qui aurait pour effet d’affecter négativement cette quiétude et cette stabilité qui caractérise le quotidien des Sétifiens.

De ce fait, stipule un communiqué de la cellule de communication et des relations générale de la sûreté de wilaya, d’importantes mesures tendant à garantir une couverture sécuritaire optimale à travers cette wilaya ont été mises en œuvre marquées notamment par un déploiement des effectifs et des moyens matériels et partant, ajoute ce même document, veiller à l’application scrupuleuse de la loi.

Ce dispositif Spécial Réveillon dont l’application sur le terrain relève personnellement du contrôleur de police, Akhrib Mohamed, chef de la sûreté de wilaya, vient en application des instructions du haut commandement de la sûreté nationale tendant notamment à renforcer la présence sécuritaire et à assurer une couverture d’envergure sur les territoires urbains de cette wilaya. Des mesures d’autant plus importantes qu’elles couvrent l’ensemble des points sensibles et espaces publics qui connaissent un afflux particulier en de pareilles circonstances à l’instar des hôtels, gares ferroviaires et routières, centres commerciaux, marchés et autres lieux de divertissement, implantés sur le territoire de la wilaya. Ce dispositif est appuyé par des moyens technologiques de dernières génération à l’instar de véhicules équipés de caméra et tablettes électroniques à même d’identifier sur place et mettre hors d’état de nuire, toute personne ou autre véhicule faisant l’objet de recherche.

Un document à travers lequel les services de police ne manquent pas de rappeler la nécessité pour tout un chacun de dénoncer tout acte susceptible d’atteindre la sécurité du citoyen ou de ses biens en appelant aux deux numéros verts gratuits que sont le 15 48 ou le 17.

F. Zoghbi

Tizi Ouzou

Des patrouilles sur le terrain

La sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou a élaboré un plan spécial pour assurer la sécurité des citoyens à l’occasion de la célébration de la fête du Nouvel An qui connaît souvent une animation particulière, a annoncé la cellule de communication de cette structure de sécurité dans un communiqué. Ce plan d’action qui vient en appui au dispositif déjà mis en place sera mis en pratique pour assurer la sécurité des citoyens et des biens et, partant, garantir la célébration de cet évènement dans la liesse, a indiqué la même source, en précisant qu’une attention particulière sera portée à la couverture sécuritaire des espaces de grande affluence, les rues passantes, les stations de taxis et les gares routières.

De plus, des patrouilles motorisées et pédestres, mobilisées, seront déployées sur le terrain à travers les différentes artères de la ville, a encore fait savoir la sûreté de wilaya dans son communiqué.

Un dispositif consacré à la circulation routière sera en outre chargé de réguler la circulation et sensibiliser les automobilistes afin de prévenir les accidents de la circulation, lit-on dans ce même communiqué dans lequel la sûreté de wilaya a rappelé que les habituels numéros verts : 15.48, 17 Police Secours et le 104 restent opérationnels et à l’écoute des sollicitations des citoyens.

La sûreté de wilaya a par ailleurs profité de cette occasion pour souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2018.

Bel. Adrar

Gendarmerie nationale

Des unités sur tout le territoire

En prévision des festivités de fin d’année, le Commandement de la Gendarmerie nationale “mobilise les différentes unités déployées sur le territoire national, suivant un dispositif sécuritaire dont l’objectif est de sécuriser les personnes et leurs biens, notamment dans les zones touristiques, les hôtels et les lieux de loisir, ainsi que les stations ferroviaires et de transport terrestre, qui connaitront un afflux important, à l’intérieur des villes ou à travers les wilayas”, précise-t-on de même source. Ce dispositif renforcé garantira “la fluidité de la circulation, le contrôle des axes routiers, particulièrement à l’entrée des agglomérations et leurs périphéries, par des opérations de prévention, axées sur la sensibilisation des usagers de la route quant à la nécessité de respecter les règles de la bonne conduite, afin d’éviter des accidents de la circulation pouvant entrainer la perte de vies humaines”. La Gendarmerie nationale rappelle à cette occasion au citoyen que, dans le cadre de ses actions de proximité et d’écoute pour une meilleure qualité de service publique, il est mis à sa disposition le numéro vert 1055, les sites internet tariki-dz et pré-plainte https:ppgn.mdn.dz. (APS)

Protection civile

Renforcement des effectifs



La direction générale de la Protection civile a mis en place un « important » dispositif de sécurité en vue de garantir le « bon » déroulement de cet événement. Selon un communiqué de presse de la cellule de communication de la DGPC, ces mesures se traduisent par le « renforcement » des effectifs de la protection civile d’intervention au niveau de diverses unités opérationnelles et les postes de secours routiers afin d’assurer une « meilleure » couverture des zones d’intervention et une « bonne » prise en charge des éventuelles victimes et de « réduire » le temps d’intervention. « Des actions d’anticipation seront menées avec des équipes mobiles de la protection civile qui seront déployés sur le terrain au niveau des points noirs du réseau routier, les sites touristiques et les espaces publics qui connaissent des regroupements massifs de la population et des flux importants en cette période de l’année », explique notre source.

Dans ce contexte, l’institution du colonel El Habiri profite de cette opportunité pour appeler les citoyens à « plus » de vigilance et de prudence afin d’éviter les accidents qui pourraient survenir et qui peuvent causer de gros dégâts matériels ou des pertes en vies humaines. « Avant de quitter votre domicile ou avant de dormir, vérifiez tous les appareils susceptibles de générer des asphyxies ou explosions.

Pensez toujours à ventiler et à aérer votre domicile. Pour les usagers de la route, évitez la conduite en cas de fatigue et de somnolence, sous effet de l’emprise de boissons alcoolisées, surtout après la fin des festivités où les risques de survenue d’accidents de circulation sont très élevés.

Respectez le code de la route, évitez les manœuvres dangereuses et autres dépassements inutiles et surtout évitez l’excès de vitesse », recommande la protection civile qui invite à cette occasion les parents à « protéger » leurs enfants des risques et dangers liés aux festivités. A la fin, la DGPC rappelle le numéro d’appel d’urgence de la protection civile, le 14, mis à la disposition des citoyens H24 pour toute information ou appels de détresse, en précisant la « nature » de l’accident, l’adresse « exacte » et le nombre de victimes.

S. A. M.