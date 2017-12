Le ministre des Moudjahidine Ã  Mila : ProtÃ©ger les sites de la RÃ©volution

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a loué hier les efforts déployés localement pour préserver et protéger les sites de la Révolution de libération nationale (1954-1962) dans la wilaya de Mila, connue pour son militantisme. Il a souligné l’importance de «l’histoire», affirmant qu’il s’agit d’en prendre soin à travers la préservation des lieux historiques et le recueil des témoignages de la bouche de ceux qui sont à l’origine des faits de la Révolution. A cette occasion, le ministre a annoncé que des efforts sont entrepris pour allouer un «montage financier» élaboré entre son ministère avec les autorités de la wilaya de Mila afin de continuer à restaurer les sites de la glorieuse Révolution de libération nationale, dont la région en est florissante.

M. Zitouni a inspecté, au cours de sa visite, le cimetière des martyrs dans la commune Ahmed Rachedi, avant de se rendre dans la commune de Rouached qui compte environ 400 martyrs, pour inspecter un ancien centre colonial de torture, ouvert en 1955. Ce centre, équipé de cellules individuelles et de tranchées, a fait l’objet de travaux de restauration et a actuellement besoin de travaux de rénovation complémentaires. Sur place, le ministre a appelé à l’élaboration de fiches techniques et d’affiches pour sensibiliser les nouvelles générations au sujet de ce site et les informer des actions menées par leurs ainés pour recouvrer la souveraineté nationale. Après avoir rendu visite et honoré le moudjahid Ahmed Laribi dans sa demeure, dans la commune de Beni Guecha, le ministre a fait une halte à Ferdjioua, dans la «prison rouge» du vieux Fedj Mzala qui a constitué, après sa construction à la suite des événements du 8 mai 1945, un lieu effroyable de la répression coloniale. Le ministre a, par ailleurs, évoqué la décentralisation de la prise en charge des dossiers sociaux des moudjahidine et des ayants droit, avec en contrepartie une plus grande attention du ministère, pour les questions liées à la mémoire et à l’histoire.

Concernant les crânes des héros de la résistance populaire algérienne qui se trouvent au musée de l’Homme à Paris , le ministre a confirmé que «d’importants progrès ont été réalisés dans ce dossier» sans donner plus de détails. (APS)