Notre forum de la mÃ©moire : Hommage Ã  boussouf le visionnaire

- M. Ould Kablia : « L’incontournable. »

- M. Ali Haroun : « On le respectait et on l’aimait. »

- Le Colonel Senoussi : « Sa devise, compter sur nous-mêmes. »



Notre Forum de la Mémoire a convié hier M. Daho Ould Kablia, ancien ministre et président de l’Association des Anciens du Malg, pour rendre hommage au colonel Boussouf dit «Si Mabrouk», à l’occasion du 37e anniversaire de son décès.



Ce fut un moment d’une grande intensité, où les faits, combinés à l’émotion, donnent une grande fierté d’appartenir à une nation qui a vaincu l’une des plus grandes puissances mondiales de l’époque, grâce au dévouement et au génie de ses propres enfants, et dont le Colonel Abdelhafid Boussouf, l’un des dirigeants de la guerre de Libération, est l’exemple. Les témoignages, parfois émouvants, de ceux qui l’ont connu de près ou de loin, à l’instar de M. Ali Haroun ou du colonel Senoussi, confirment que l’homme modeste et rigoureux qu’il était, spartiate et porté par le seul amour de son pays, fut un organisateur hors pair et un visionnaire.



INFATIGABLE ET ORGANISATEUR



Le rôle incontournable de Abdelhafid Boussouf dans la direction de la guerre de Libération nationale (1954-1962) a été souligné samedi à Alger par le président de l’Association des Anciens du Ministère de l'Armement et des Liaisons Générales (MALG), Daho Ould-Kablia. « Abdelhafid Boussouf était incontournable en matière de direction de la Révolution algérienne dont il assurait 80% des missions liées aux transmissions, aux renseignements et contre-renseignements, etc. », a assuré M. Ould-Kablia, au Forum d’El Moudjahid, consacré à cette figure de la guerre de Libération nationale, décédé le 31 décembre 1980. L’intervenant a fait savoir qu’en cinq ans de direction, le Colonel Boussouf (alias Si Mabrouk) a réussi à former 850 agents des transmissions, 700 autres en renseignements et contre-renseignements et à recevoir quelque 26.000 tonnes d’armements.

Ce chef historique de la wilaya V (Oranie) a également assuré les missions des télécommunications, transports, etc., alors que la Révolution algérienne lui doit la mise en place d’une stratégie sécuritaire au service de cette dernière, à travers, entre autres, l’ouverture d’un centre de réception, d’entraînement et de formation des volontaires ainsi que de camps de soins des blessés. « A son actif aussi la sortie des premières promotions d’agents opérateurs radio et de ceux destinés au premier centre d’écoute de l’ennemi, grâce auquel des informations capitales ont été exploitées», a ajouté M. Ould-Kablia, précisant que Abdelhafid Boussouf a continué à assumer toutes ces missions au sein du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA).

« Il était réputé pour ses compétences, si bien qu’il appréhendait l’Armée de libération nationale (ALN) comme une armée moderne », a ajouté le président de l’Association des Anciens du MALG, relevant, en outre, « les dons de visionnaire, d’observateur, d’infatigable et d’organisateur que fut ce dirigeant historique ».



UNE FORTE PERSONNALITÉ



Se référant, par ailleurs, à des écrits de l’époque de journalistes étrangers, le Colonel Boussouf était également décrit « comme étant doté d’une forte personnalité, de sévère avec lui-même et avec les autres et de clandestin activant dans la clandestinité, en référence à sa grande discrétion ». Sur le plan politique, « l’apport du Colonel Boussouf a été déterminant au sein de l’Organisation des Nations-Unies où était débattue la question algérienne sur la base des éléments fournis par ce dernier », a poursuivi M. Ould-Kablia, ajoutant qu’il en a été de même lors des Pourparlers d’Evian, où il avait présenté les dossiers économiques (pétroliers notamment). M. Ali Haroun, qui l’a connu en 1956-1957, a apporté son précieux témoignage quant au rôle joué par Boussouf dans le lancement de l’édition B de Résistance Algérienne, animée par de jeunes militants comme Zouhir Ihaddadene, Hocine Bouzaher, Ayad Bouabdelli et lui-même, et parue en juillet 1956 à Tanger, ainsi que dans la structuration de la Fédération de France du FLN. M. Ould Kablia lui rappelle alors la formation de commandos en 1958 pour porter la guerre sur le territoire français et M. Ali Haroun de conclure, non sans émotion, en disant : « Je le respectais et l’aimais » même après l’indépendance. Le colonel Senoussi est intervenu pour relater l’apport de Boussouf dans la formation des pilotes algériens en Irak, le qualifiant d’homme d’une grande rigueur qui voit loin et dont la devise est de toujours ne compter que sur nous-mêmes.

Né en 1926 à Mila, Abdelhafid Boussouf est militant au sein du Parti du peuple algérien (PPA) lorsqu’il y fait la connaissance, entre autres, de Mohamed Boudiaf, Larbi Ben M'hidi, Lakhdar Bentobal. Il fut l'un des membres les plus éminents de l'Organisation spéciale (OS), du Mouvement pour le Triomphe des libertés démocratiques (MTLD) et du Comité révolutionnaire d'unité et d'action (CRUA). Il a assisté à l’historique réunion des 22 et au déclenchement de la Révolution, il a été nommé adjoint de Ben M'hidi dans la wilaya V, chargé de la région de Tlemcen. (APS)/R. N.