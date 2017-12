M. Temmar : Â« De nouveaux immeubles en adÃ©quation avec les exigences des personnes aux besoins spÃ©cifiques Â»

«La conception de ce type de logements dénote notre conviction quant à la nécessité d’assurer une prise en charge des personnes aux besoins spécifiques», a indiqué M. Temmar.

Un motif de joie qui n’a d’égal que celui qu’on vécu hier les 1.200 bénéficiaires des logements Aadl du site les Palmiers de Réghaia, à l’est d’Alger. Composé de 5.000 logements réalisés dans le cadre de la location-vente, ce site flambant-neuf a accueilli le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Abdelwahid Temmar, et la ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition féminine, Mme Ghania Eddalia. Accompagné du wali d’Alger, M. Abdelkader Zoukh, les deux représentants du gouvernement ont présidé une cérémonie de remise de clés aux nouveaux locataires du site, cité plus haut. L’aspect novateur de cet événement est le fait que parmi les bénéficiaires l’on compte plusieurs personnes aux besoins spécifiques. Ainsi, le secteur de l’Habitat vient de se consolider, pour la première fois, par la construction de modèles de bâtiments destinés aux personnes aux besoins spécifiques et conçus conformément aux normes internationales en vigueur, avons-nous constaté sur place. L’environnement implanté sur le site des Palmiers répond également à la même logique, vu que celui-ci a fait l’objet d’aménagement d’espaces pour faciliter le déplacement de ladite catégorie. En ce sens, l’escalier du rez-de-chaussée au premier étage est équipé de rampes métalliques qui permettent à la personne handicapée de monter vers son appartement de façon autonome. Précédant la cérémonie de remise de clés, les deux ministres ont visité de nouvelles unités de logements construites suivant le prototype destiné aux personnes aux besoins spécifiques.

«La conception de ce type de logements dénote de notre conviction quant à la nécessité d’assurer une prise en charge des personnes aux besoins spécifiques, et ce, conformément aux orientations du Président de la République», a indiqué M. Abdelwahid Temmar. «Cette catégorie de population a pleinement le droit de vivre, elle aussi, dans la dignité et dans des conditions confortables, comme tout autre Algériens», a-t-il appuyé.

Le ministre ajoutera que cette expérience «sera progressivement généralisé sur les autres sites réalisés à travers le pays. Il fait savoir par ailleurs que les pouvoirs publics ne ménageront aucun effort pour doter les nouvelles cités Aadl de toutes les commodités nécessaires, plus particulièrement les infrastructures scolaire et de santé.

Une journée historique



La ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition féminine a loué, quant à elle, cette attribution de logements aux handicapés. «Nous venons d’assister à une journée historique», dit-elle rappelant que la décision de loger des personnes aux besoins spécifiques a été validée dans le cadre d’une commission interministérielle réunissant, comprend-on, des représentants de son département et ceux du ministère de l’Habitat. Mme Ghania Eddalia a fait part également de sa ferme volonté quant à la nécessité de généraliser cette expérience à travers tout le pays.

«C’est pour moi, une conviction et dans ce cadre l’on va agir selon la demande», fait-elle comprendre. Pour sa part le wali d’Alger a sollicité les nouveaux locataires de la nouvelle cité Aadl «Les Palmiers» à préserver «ce nouvel acquis» réalisé, rappelle-t-il, dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Président de la République.

M. Zoukh assure, par ailleurs, que l’ensemble des demandes de logements gérées par la wilaya d’Alger seront satisfaites, appelant ainsi les concernés à la sérénité mais aussi à faire preuve de patience.

A noter que la réalisation du site les Palmiers a été confiée à l’entreprise turque Kozu. « Les délais sont parfaitement respectés pour ce qui est de la mise en œuvre des travaux», nous fait savoir le DG de ladite société M. Ertugrul Gokçen, traduit par Mme Deniz, la responsable du développement. La même entreprise de réalisation se charge également de la construction de 3.000 logements de type location-vente à Khemis El Khechna (Boumerdès) et de 11.200 autres unités de logements à Bouinane (Blida) nous a appris notre interlocuteur.

Karim Aoudia