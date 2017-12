BÉJAÏA 2018 : année du gaz naturel

L’année 2017 a enregistré, à travers plusieurs communes de la wilaya, beaucoup de contestations de citoyens sur le plan social en général qui se résument aux demandes de logements, à la réhabilitation de routes, à l’alimentation en eau potable, mais surtout et particulièrement au raccordement des foyers au gaz de ville, vu le climat rude dans les zones rurales et montagneuses où la pluviosité, le froid glacial et la neige persistent longtemps, ce sont là les principales revendications des populations. Des revendications légitimes mais où les autorités de wilaya sont confrontés à des oppositions abusives des certains propriétaires terriens qui refusent le passage des canalisations sur leur terrain. Il a fallu à l’actuel wali, Mohamed Hattab, de prendre le taureau par les cornes et engager de longues négociations pour convaincre ces opposants à favoriser le développement de la wilaya mais surtout ne pas priver d’autres populations du gaz, dont celles du Sahel, estimée à 6.000 foyers, situées sur la côte est et regroupant Aokas, Souk El Tenine, Melbou, Tameridjt et une partie de la commune de Ziama Mansouriah, dans la wilaya de Jijel, qui attendent depuis 14 années, et cela parce que cinq habitants du village Tidelsine de Aokas s’y opposent. Partant du fait que la wilaya de Bejaia enregistre le plus bas taux de raccordement de gaz, avec 43%, à l’échelle nationale, le wali a ordonné le lancement de tous les chantiers du gaz naturel en souffrance depuis plusieurs années.

Une opération de rattrapage du retard pour le raccordement de plus de 90.000 foyers. Mais, le second semestre de l’année a été marqué par l’achèvement de plusieurs chantiers et le raccordement de 1.040 foyers pour les villages de la daïra de Timezrit Il, Matten et Amizour. Hier, le wali s’est déplacé dans la daïra de Seddouk où il a inauguré la mise en service du réseau l’alimentation en gaz naturel de 301 foyers à Biziou et 1.634 foyers à Amalou.

M. Laouer