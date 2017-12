Centrales Ã©lectriques M. Guitouni : Â« Lâ€™AlgÃ©rie a investi 150 milliards de dollars Â»

Lors d’un point de presse organisé en marge de sa visite de travail effectuée, hier, dans la wilaya d’Oran, le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a indiqué que l’Algérie a produit 18.000 mégawatts durant les 16 dernières années, contre 3.900 mégawatts durant toute la période allant de 1962 à 2000. «N’était-ce la clairvoyance et la lucidité de la politique adopté par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, nous ne serions pas parvenus à ce résultat et nous aurions probablement subi des séries de délestages pendant l’été», a déclaré le responsable. Et pour bien mesurer l’importance de l’effort qui a été déployé par le gouvernement, le ministre a cité comme exemple la production actuelle des deux pays voisins, le Maroc et la Tunisie, estimée respectivement à 6.000 et 4.000 mégawatts.

« Il faut savoir que ces 18.000 mégawatts ont coûté à l’Etat un investissement global totalisant 150 milliards de dollars et cela nous a permis, entre autres de couvrir 98% des besoins de l’électricité dans la wilaya d’Oran contre 80% pour le gaz. Même des pays très avancés ne sont pas parvenus à une telle performance», dit-il. Concernant l’eau potable, le ministre a fait savoir que l’Etat a réalisé 11 stations de dessalement de l’eau de mer qui produisent actuellement 1,1 million de mètres cubes, ce qui représente 25% des eaux potables, a affirmé le responsable avant de faire savoir que le Chef de l’Etat a ordonné la réalisation de deux autres stations, l’une à l’est dans la wilaya d’El Tarf d’une capacité de production de 300.000 m3/jour et une autre à Zéralda, à l’est de la capitale. Le ministre a par ailleurs insisté sur la nécessite de conscientisation des citoyens sur la nécessité de rationaliser la consommation d’électricité : «Si on continue à consommer de l’énergie à cette cadence, sans prendre les mesures qu’il faut pour rationaliser cette consommation, nous serons obligés chaque année d’injecter l’équivalent de 10% de l’investissement actuel. Le citoyen doit comprendre qu’il est plus que nécessaire de rationaliser sa consommation en électricité», a-t- soutenu. Dans le même registre, le ministre a rappelé que l’Algérie est engagée dans la transition énergétique : «Nous avons pris plusieurs mesures pour accompagner cette transition en nous lançant entre autres dans le solaire et l’éolien. L’Algérie est parmi les premiers pays à s’être lancée dans l’énergie solaire, en 1985, où nous avons réalisé 14 stations solaires dans le Sud. Actuellement notre production en énergie solaire est de 354 mégawatts, opérationnels dans 14 wilayas, et nous prévoyons la réalisation de 100 à 150 autres durant la prochaine année», a-t-il assuré. A une question sur les probabilités d’exploitation du gaz de schiste, M. Guitouni a fait savoir que le dossier est prêt et les études sont en cours en précisant que celles-ci, nécessitent beaucoup de temps. «On ne peut pas en parler avant 5 à 10 ans», dira le ministre. Ce dernier a fait savoir par ailleurs que l’Algérie exporte actuellement pour 100 à 150 MW d’électricité vers la Tunisie et 100 MW vers le Maroc. Il a ajouté à ce propos que notre pays pourrait éventuellement exporter vers la Libye «nous sommes en contact avec nos frères libyens avec qui nous sommes en train d'étudier les possibilités d'un raccordement électrique de haute tension pour pouvoir leur exporter une quantité d’électricité de 2.300 MW», a-t-il déclaré.

Questionné sur une éventuelle augmentation des tarifs d’électricité et du gaz, le premier responsable du secteur a précisé que même si cette hausse devra avoir lieu, elle ne touchera pas le simple citoyen, mais les grands consommateurs, dit-il, en précisant toutefois que la révision des prix est «inévitable tôt au tard mais sa mise en application, sera progressive», dit-il. Lors de cette visite d’inspection, le ministre de l’Energie a visité le chantier du projet de réalisation de la centrale électrique de Boutlélis d’une capacité de 446 MW et a procédé à l’inauguration de deux stations de services ; la première sur le 4e boulevard périphérique d’Es Sénia et la deuxième à El Karma. Sur place, M. Guitouni a insisté sur la nécessité du respect des normes internationales dans la réalisation et l’exploitation des stations-service, qui dit-il, doivent être dotées des commodités nécessaires pour répondre aux besoins élémentaires des citoyens.

Deux agences commerciales de Sonelgaz situées au centre-ville d’Oran ont également été inaugurées par le ministre.

Au terme de sa visite, le ministre a présidé une cérémonie de remise de décisions de nominations des cadres du secteur à la salle de conférences de la mosquée Ibn Badis.

Amel Saher