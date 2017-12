Carte de paiement Edahabia Ã  Bouira : AlgÃ©rie poste installe 14 nouveaux distributeurs

Quatorze nouveaux distributeurs de la carte électronique Edahabia ont été installés hier à travers les bureaux d’Algérie Poste dans plusieurs communes de la wilaya de Bouira, a-t-on constaté. Au niveau du chef-lieu de la wilaya, des distributeurs correspondant au service électronique de la nouvelle carte Edahabia ont été installés aux bureaux de poste de la cité El-Badr, ainsi qu’au niveau de la recette principale de la ville et au bureau de poste de Draâ El-Bordj. D’autres distributeurs électroniques ont également été installés dans les communes de M’Chedallah, Haïzer, Bechloul (est), Bordj Khris, El-Hachimia et Sour El-Ghouzlane (sud), Lakhdaria et Aïn Bessam, Bior Ghbalou, Kadiria (ouest), au grand bonheur des citoyens de ces régions et les utilisateurs de comptes courant postaux. L’installation de ces distributeurs entre dans le cadre de la généralisation de ce service de la carte électronique Edahabia pouvant permettre aux citoyens titulaires de comptes courant postaux (CCP) d’effectuer leurs opérations de paiement et de retrait électroniques, a expliqué M. Djebbari Mohamed Yacine, chef de l’unité principale de la poste de Bouira. Le même responsable a ajouté que cette carte est devenue opérationnelle depuis quelques mois après la réactivation et l’actualisation du système électronique mis en place dans le cadre de la carte Edahabia qui, a-t-il dit, est en cours de généralisation à travers tous les bureaux de poste. Ces distributeurs aideront davantage les citoyens et détenteurs de comptes CCP d’opérer leurs paiement et leurs retraits électroniques. Il s’agit d’une étape visant à développer plus le service public et de le rapprocher aussi du citoyen, a précisé M. Djebbari.