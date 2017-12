Collision entre deux camions Ã  BÃ©jaÃ¯a : Deux morts et un blessÃ© grave

Une collision entre deux camions, l’un de type semi-remorque et l’autre de moyen tonnage, survenue dans la nuit de jeudi à vendredi sur la RN.09 (Bejaia-Sétif) à hauteur du lieu-dit Acherchour, à 12 km à l’est de Bejaia, a fait deux morts et un blessé grave, a-t-on appris auprès de la protection civile. Les trois victimes, un chauffeur et deux convoyeurs ont été déplorées parmi les passagers du camion léger, lequel, du fait de la violence du choc subi, a dû se disloquer quasi entièrement, a-t-on précisé. Les causes de l’accident, survenu sur un axe à grande circulation à une heure (00H30) où la voie était très fluide mais humide, restent indéterminées, selon la même source. L’accident porte à 66 morts le nombre de victimes sur les routes de la wilaya durant l’année 2017 et qui équivaut à celui de l’année 2016, a indiqué la protection civile, relevant que ce bilan morbide, a pris en considération seulement les victimes décédées sur les lieux des accidents et n’intègre pas, en revanche, celles ayant succombé à leurs blessures dans les hôpitaux.



24 blessés dans un accident de la route à Aïn Defla



Par ailleurs à Ain Defla vingt-quatre personnes ont été blessées hier dans un accident de la circulation survenu sur le tronçon de l’autoroute Est-Ouest traversant la wilaya, a-t-on appris de la direction locale de la Protection civile. L’accident s’est produit au lieu-dit Aïn El Hadj relevant de la commune de Bourached lorsqu’un bus a percuté l'arrière-train d'un camion semi-remorque, causant des blessures plus ou moins graves à 24 passagers âgées entre 9 et 47 ans, a-t-on indiqué de même source.

Pas moins de 7 véhicules (camions et ambulances) ont été mobilisés suite à cet accident, a-t-on signalé, précisant que des soins ont été prodigués aux victimes sur le lieu même de l’accident avant de les transférer vers les services des urgences des hôpitaux de Aïn Defla et Khémis Miliana. Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale en vue de déterminer les circonstances exactes de cet accident, a-t-on souligné de même source, précisant que le bus qui avait pris le départ de Mostaganem, devait se diriger vers les hauteurs de Chréa (Blida).



Un homme heurté mortellement par une rame de tramway à Alger



A Alger, un homme âgé de 85 ans a été heurté vendredi dernier par une rame de tramway à la station Mimouni-Hamoud en tentant de traverser la voie avant l'arrivée du tramway, a indiqué la SETRAM dans un communiqué. Le conducteur n'a pas pu éviter le choc, qui s'est produit à 8h28, a souligné la même source, ajoutant que les équipes d'intervention de la SETRAM, la protection civile et la police ont rapidement été dépêchées sur les lieux et sont intervenues avec professionnalisme et efficacité. La victime a été aussitôt transportée à l'hôpital mais est décédée des suites de ses blessures.

La SETRAM fait part de son émotion et souhaite témoigner toute sa compassion à la famille et aux proches de la victime. Particulièrement soucieuse de la sécurité, qu'elle considère comme une mission prioritaire, la SETRAM, ajoute le communiqué, souhaite rappeler à tous les piétons la nécessité d'observer une très grande prudence aux abords de la plateforme du tramway. Il leur est à nouveau demandé de ne pas traverser la voie du tramway à son approche, un tramway étant un matériel ferroviaire lourd qui n'a pas la possibilité de dévier ni de s'arrêter en quelques mètres.

R. S.