CorÃ© du Nord : Les Ã‰tats-Unis privilÃ©gient une solution diplomatique

Le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, a déclaré vendredi que les diplomates continueraient de diriger les efforts visant à régler la crise dans la péninsule nord-coréenne, selon un communiqué publié par le Pentagone. A présent, "des efforts diplomatiques largement soutenus par la communauté internationale" sont déployés pour apaiser les tensions croissantes dans la péninsule coréenne à la suite d'un test nucléaire et de multiples tirs de missiles balistiques menés cette année par la République populaire démocratique de Corée (RPDC), a déclaré M. Mattis lors d'une conférence de presse. "Les diplomates dirigent les efforts", a-t-il poursuivi. Interrogé sur la question de savoir si les Etats-Unis envisagent de reporter un exercice conjoint avec la Corée du Sud prévu en février, M. Mattis a répondu qu'un report dépendrait de plusieurs raisons, dont la disponibilité des navires et de considérations politiques. "Je ne considère pas un report comme une suspension des exercices", a-t-il ajouté. Un peu plus tôt, le ministre américain des Affaires étrangères Rex Tillerson a affirmé mercredi que la "pression sera maintenue" sur la Corée du Nord pour obtenir sa dénucléarisation, dans une tribune publiée dans le New York Times revenant sur son année à la tête de la diplomatie américaine.