Attentat terroriste meurtrier contre une Ã©glise au Caire : Antonio Guterres condamne

Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a condamné l'attentat terroriste qui a fait au moins dix morts à l'extérieur d'une église dans la ville de ville de Helouan au sud du Caire, la capitale égyptienne. Selon un communiqué de l'ONU publié vendredi, M. Guterres a adressé ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et au gouvernement et au peuple égyptiens. "Le Secrétaire général demande à ce que les responsables de l'attaque horrible soient rapidement traduits en justice", a déclaré son porte-parole dans le texte du communiqué. Au moins dix personnes ont été tuées vendredi dans une fusillade survenue en dehors d'une église dans le sud du Caire. Le ministère égyptien de la Santé a indiqué qu'au moins cinq autres personnes ont été également blessées dans l'attaque, dont deux se trouvaient toujours dans un état critique. (APS)