Lâ€™annÃ©e 2017 aura Ã©tÃ© riche en Ã©vÃ¨nements : De quoi sera fait 2018 ?

Le 1er janvier 2017, le nouveau secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, est entré en fonction. «Faisons de 2017, une année pour la paix», avait-t-il lancé, dans son premier message diffusé pour marquer sa prise de fonction.

«Tout ce que nous valorisons en tant que famille humaine — la dignité et l'espoir, le progrès et la prospérité — dépend de la paix», avait ainsi souligné Antonio Guterres, lors de sa première journée à la tête de l'organisation. Il avait cependant pris le soin de préciser que «la paix dépend de nous». D’où son appel lancé à l’ensemble des dirigeants des pays membres de l’organisation onusienne. «Engagez-vous à mes côtés au service de la paix, jour après jour», avait-il demandé. Quelque 365 jours après cet appel, force est de constater que son désir de voir la paix s’instaurer dans le monde n’aura pas suscité l’adhésion de tous ceux qui sont en mesure d’y contribuer. La conséquence de cette non-appropriation de l’appel du patron de l’ONU fera que l’année 2017 qui s’achève n’aura pas été différente de celle qui l’aura précédée. Elle aura même été riche en évènements. Certains sont mêmes apparus au cours de cette dernière année. Ainsi, aux autres crises qui remontent pour quelque- unes à 2011 et auxquelles la communauté internationale aura tenté vainement d’apporter, à travers la multiplication d’efforts diplomatiques, un règlement définitif, sont venues se greffer de nouvelles tensions créées ou alimentées par la Maison-Blanche, où s'est installée, au début de l’année 2017, la nouvelle administration américaine.



Anciennes crises, et nouvelles tensions



Donald Trump — dont l’inexpérience en matière de gouvernance, notamment en ce qui concerne les grands dossiers internationaux, avait été soulignée — aura alimenté le feu en y ajoutant de l’huile dans les grandes crises déjà en cours ou en suscitant de nouvelles. L’escalade de la crise nucléaire avec la Corée du Nord, le réexamen de l’accord sur le nucléaire iranien, l’annonce du transfert de l’ambassade américaine vers El-Qods ou encore le décret sur l’immigration ont ainsi contribué à alimenter une actualité internationale déjà chargée et tendue. En effet, l’année 2017 aura également vécu au rythme des sessions de pourparlers organisées tant à Genève, sous l’égide de l’ONU, qu’à Astana, sous le parrainage de Moscou, de Téhéran et d’Ankara, en vue d’amener les belligérants syriens à accepter un accord de paix. En Palestine occupée, l’occupant israélien a poursuivi la mise en œuvre de sa politique expansionniste, faisant fi des appels lancés par la communauté internationale pour y mettre fin. Ainsi, 2017 aura marqué le 50e anniversaire du début de la colonisation israélienne des territoires palestiniens. Alors que les négociations de paix n’ont pas été relancées, en dépit de la tenue de la conférence de Paris, la solution préconisée à deux États semble s’éloigner.

La crise au Yémen, où une guerre par procuration s’y déroule, aura aussi été marquée par des rebondissements meurtriers, empêchant, de la sorte, l'Envoyé spécial du Secrétaire général de mener à bien sa mission.

Au plan sécuritaire, la défaite militaire de Daech sur les terres qu’il occupait depuis 2014 en Irak et en Syrie n’aura pas réussi à apporter une grande satisfaction, car le groupe terroriste a pu perpétrer une longue liste d’attentats qui n'ont épargné aucun continent. Ainsi, l'Amérique, mais aussi l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient ont été frappés par des attaques meurtrières.

Brexit, montée de l’extrémisme et crise catalane



Le vieux continent, quant à lui,aura aussi vécu une année bien compliquée. La crise migratoire, le Brexit , la crise catalane en raison de la poussée des indépendantistes, la montée en puissance des partis populistes sont les dossiers chauds que les dirigeants ne manqueront pas de retrouver dans leurs agendas, dès le 1 janvier 2018. L’Afrique, de son côté, aura été aussi le théâtre de quelques évènements importants à même de lui permettre d’envisager un autre avenir. Ainsi, au Zimbabwe, après 37 ans à la tête du pays, le président Mugabé a accepté de lâcher le pouvoir. Au Liberia, l’élection de la légende africaine du football et sénateur George Weah, qui doit succéder le 22 janvier à Ellen Johnson Sirleaf, marque la première transition démocratique depuis plus de 70 ans dans ce pays anglophone d'Afrique de l'Ouest. L’année 2018 qui débute sera-t-elle différente de celle qui tire sa révérence ? Difficile de s’avancer, tant il est vrai que les enjeux sont tels, qu’aucune puissance ne voudra faire les frais de la solution à laquelle il est possible d’aboutir. Ce qui est sûr, c’est que les douze mois à venir s’annoncent aussi riches en événements, et que la recherche de la paix constituera, espère-t-on, la ligne conductrice.

Nadia Kerraz