Colloque sur Houari BoumediÃ¨ne : UN rÃ´le Reconnu dans les espaces gÃ©opolitiques rÃ©gionaux

Les participants au 9e colloque national sur Houari Boumediène (1932-1978), clôturé jeudi dernier à Guelma, ont appelé à élever cette rencontre annuelle en un rendez-vous d’intérêt régional et arabe. Adoptées au terme de deux jours de travaux du colloque axé cette année sur «le rôle de la mémoire et de l’identité dans la cohésion sociale»et tenu à la salle omnisports de la commune Houari Boumediène (30 km à l’ouest de Guelma), les présents à la rencontre ont insisté dans leurs recommandations sur la mise en valeur du rôle du défunt Président Boumediène et du jeune Etat algérien qu’il dirigeait dans les divers espaces géopolitiques arabes et régionaux. Les participants à la manifestation, initiée par l’association Wiam de la commune Houari Boumediène sous l’égide de la wilaya de Guelma, ont insisté sur la concrétisation de la revendication de création d’une fondation Houari Boumediène qui «œuvrera à consolider la communication nationale entre générations.» La seconde journée du colloque a donné lieu à la présentation de plusieurs communications dont celle du Dr Mohamed Lahcen Zeghidi, professeur d’histoire à l’université d’Alger qui a indiqué dans 400 discours analysés du défunt Président Boumediène, il a été toujours fait référence à l’histoire de la nation algérienne. Il a également estimé que Boumediène, second Président de l’Algérie indépendante, avait fait de la mémoire nationale «une référence pour tous les lois fondatrices de l’Etat algérien». «Dans tous ses discours, Boumediène évoquait aussi la cause palestinienne en considérant que la Révolution algérienne demeurera inachevée sans l’aboutissement de la cause palestinienne sœur», a assuré le même conférencier. La séance de clôture de la rencontre a donné lieu à une conférence-débat animé par Ali Dhraâ sur les grandes positions du défunt Président Houari Boumediène durant la période où il dirigea le pays. Le colloque a connu la participation de plusieurs figures politiques et culturelles dont le Dr Salah Belaïd, président du Haut-conseil de la langue arabe, Tayeb Houari, secrétaire général de l’Organisation nationale des enfants de chouhada, Mustapha Boutora, conseiller au ministère des Affaires étrangères, Mohamed Arezki Feradi et Mohamed Bouazara en plus d’une délégation tunisienne. Les autorités locales avaient procédé à l’occasion du colloque à l’inauguration d’une route de 5,2 km dans la région de El Araâra dans la commune de Medjaz Amar desservant la demeure familiale du défunt Président Houari Boumediène, où a été posée la première pierre d’un musée. (APS)