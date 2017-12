Turquie : Arrestation de 75 prÃ©sumÃ©s terroristes de Daech

Les forces de sécurité turques ont arrêté hier au moins soixante quinze présumés membres du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" dans la capitale Ankara et Istanbul, selon des sources policières. La police antiterroriste a mené une série de perquisitions à Ankara où elle procédé à l'interpellation de 29 personnes à la suite de mandats d’arrêt émis par le procureur de la capitale à l’encontre de 46 présumés membres du groupe dont la majorité sont des ressortissants étrangers. Certains des suspects auraient préparé à une attaque terroriste à l’occasion des célébrations du Nouvel An, selon la même source, indiquant qu’une chasse à l’homme est toujours en cours pour appréhender les autres suspects. Par ailleurs, 46 suspects, parmi lesquels 43 ressortissants étrangers, ont été arrêtés à Istanbul, a indiqué une source policière, Des documents de l’organisation terroristes et des outils numériques ont été saisis lors des opérations dans les deux villes. Les mesures de sécurité sont renforcées à Istanbul à l’approche des célébrations du Nouvel An et au premier anniversaire de la sanglante attaque la veille du jour de l’An 2017 contre une discothèque qui avait fait 39 tués en majorité des étrangers. Les autorités ont même interdit les célébrations dans la place emblématique de Taksim (rive européenne d’Istanbul). L’auteur de ce carnage, un ouzbek arrêté deux semaines plus tard, est le premier auteur d’une attaque interpellé vivant en Turquie. Près de 320 personnes ont perdu la vie dans les attaques attribuées à Daech en Turquie dont la plus sanglante, en octobre 2015, avait fait 103 tués devant la gare centrale d’Ankara. Selon un décompte des autorités, la Turquie a arrêté plus de 5.000 suspects de Daech depuis l’apparition du groupe, a expulsé plus de 3.290 présumés terroristes étrangers de 95 pays et a interdit d’entrée sur son territoire à plus de 38.269 personnes.