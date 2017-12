La Palestine appelle Ã  boycotter les pays dÃ©plaÃ§ant leur ambassade Ã  El-Qods occupÃ©e

Le ministre palestinien des Affaires étrangères et des expatriés, Riadh El Maliki, a indiqué jeudi que son pays demandera lors du prochain sommet de la Ligue arabe de boycotter les pays qui déplacent leur ambassade à El Qods occupée. Il a indiqué que les Palestiniens demanderaient à cinq pays arabes de mettre en application la résolution du sommet de la Ligue arabe de 1980 concernant le boycott des gouvernements qui transfèrent leur ambassade de Tel Aviv à El Qods occupée. La Ligue arabe doit tenir une conférence ministérielle le 6 janvier à Amman, la capitale jordanienne, afin de chercher des moyens de faire pression sur les Etats-Unis afin qu'ils reviennent sur leur décision sur El Qods occupée. "Nous exhorterons les participants de la convention à demander aux Etats arabes de mettre en œuvre les résolutions du sommet d'Amman de 1980, de suspendre les liens commerciaux et politiques avec les pays qui transfèrent leur ambassade à El Qods ou reconnaissent la ville occupée comme capitale d'Israël", a-t-il dit. Le ministre a ajouté que le Guatemala, qui a récemment annoncé le transfert de son ambassade "paierait le prix" de cette décision s'il la maintenait, car "le pays d'Amérique latine vend plus de 90% de sa cardamome aux pays arabes." Plus tôt cette semaine, 128 membres des Nations Unies ont voté en faveur d'une résolution rejetant tout changement de position en ce qui concerne le statut d'El Qods, s'opposant ainsi à la déclaration du président américain Donald Trump considérant El Qods comme capitale d'Israël le 6 décembre.