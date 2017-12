Raids aÃ©riens au YÃ©men : 68 personnes tuÃ©es

Soixante-huit civils ont été tués dans la seule journée de mardi dans deux raids aériens de la coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite, a indiqué jeudi l'ONU.

La première frappe a touché "un marché populaire très fréquenté" dans la province de Taëz (sud-ouest) tuant 54 civils dont huit enfants, a indiqué le coordinateur humanitaire de l'ONU au Yémen, Jamie McGoldrick, dans un communiqué. Le deuxième bombardement a tué 14 personnes de la même famille dans la province de Hodeida au bord de la mer Rouge, a-t-il précisé. Les deux secteurs touchés sont contrôlés par les rebelles. "Je suis profondément dérangé par le nombre croissant de victimes civiles dans des attaques menées sans distinction" (contre des objectifs civils) au Yémen, a souligné le coordinateur de l'ONU. Outre les 68 civils tués mardi dans les deux frappes aériennes, 41 autres ont été tués et 43 blessés au cours des dix derniers jours dans d'intenses combats, selon le responsable de l'ONU. "Ces incidents montrent le manque total de considération pour la vie humaine de tous les belligérants, y compris la coalition menée par l'Arabie saoudite, dans cette guerre absurde qui a pour unique résultat de détruire le pays et de faire endurer des souffrances incommensurables à ses habitants", a déploré McGoldrick. Les civils "sont punis dans ces campagnes militaires futiles de la part des deux camps", a-t-il ajouté, rappelant aux belligérants qu'ils sont censés épargner les civils selon le droit humanitaire international.

L’optimisme de la Ligue arabe



Le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe (LA), Hossam Zaki, a déclaré mercredi que l'organisation panarabe était optimiste quant à la possibilité de voir s'améliorer la situation au Yémen, un pays déchiré par la guerre. "En dépit de la situation difficile et de la crise humanitaire au Yémen, nous sommes optimistes quant à la possibilité de voir des progrès survenir dans le dossier yéménite l'année prochaine", a-t-il affirmé dans un communiqué de presse. Le responsable de la LA a par ailleurs rejeté la possibilité d'organiser un dialogue arabo-iranien pour trouver une solution à la crise yéménite, soulignant que l'Iran faisait acte d'ingérence dans les affaires intérieures arabes.

"Les menaces proférées par l'Iran s'accordent mal aux appels au dialogue", a-t-il indiqué. Le Yémen, un pays arabe très pauvre, est en proie à la guerre civile depuis que les rebelles houthis se sont militairement emparés de la plus grande partie du pays en 2014, prenant le contrôle de toutes les provinces du nord, dont la région de Sanaa, la capitale.

La guerre a coûté la vie à plus de 10 000 Yéménites, dont une majorité d'enfants, et a forcé trois millions d'autres à se déplacer, entraînant l'une des pires crises humanitaires au monde. Les Nations Unies ont notamment désigné la crise humanitaire yéménite comme la pire du monde, avec sept millions de Yéménites au bord de la famine, et plus de 2 000 décès liés au choléra.

