Haut Conseil islamique : Les opÃ©rations bancaires islamiques Â« exemptes dâ€™intÃ©rÃªts Â»

Le Haut Conseil islamique (HCI) a estimé mercredi dernier que les opérations bancaires islamiques étaient «exemptes d’intérêts usuraires» et que ce système bancaire était «conforme aux préceptes de l’islam». «Concernant la banque islamique et après examen approfondi et détaillé de ces différents aspects légaux et économiques ainsi que la situation des banques actuelles, le HCI a salué les mesures prises par l’Etat et contenues dans le programme du gouvernement». «Eu égard à la demande croissante de citoyens et opérateurs et économiques de fournir des produits bancaires et financiers conformes aux préceptes de l’islam, le HCI considère que la banque islamique est la solution idoine pour répondre à ces aspirations. Elle contribue au renforcement du système financier algérien et participe, à l’instar des autres établissements financiers, au développent national», a précisé un communiqué du Conseil. (APS)