sauvegarde de la Casbah dâ€™Alger une prioritÃ©

«La réhabilitation de la Casbah d’Alger, classée patrimoine mondial, est parmi les exemples concrets des actions engagées par les pouvoirs publics pour tenter de protéger le patrimoine» c’est ce qu’affirmé M. Fayçal Ouaret, directeur général de l’Agence de réalisation de projets culturels (ARPC).

S’exprimant sur les ondes de la Chaîne III de la Radio nationale, M. Ouaret a fait savoir que «les travaux de réhabilitation de la Casbah, sont actuellement assuré par de vrais professionnels qui s’attachent à restaurer les parties de son antique bâti». Soulignant l’intérêt accordé à ce site historique, M. Ouaret a annoncé l’organisation d’une conférence internationale sur la Casbah d’Alger sous l’égide de l’UNESCO, en début février 2018. Selon le DG de l’ARPC, cette rencontre qui regroupera des experts nationaux et étrangers, permettra de mettre en exergue les efforts consentis par l’Algérie en matière de préservation de ce site classé au patrimoine mondial, et discuter de nombreuses actions projetées visant à optimiser la réhabilitation de l’antique casbah.

Dans le même contexte, le responsable a indiqué que les travaux de réhabilitation de la Casbah lancés depuis plus d’une année, par la wilaya d’Alger, vont bon train, tout comme les travaux de restauration de la mosquée de Ketchaoua entrepris en partenariat avec des spécialistes Turcs.

La sauvegarde de la Casbah d’Alger dont les travaux enregistrent un avancement «remarquable, s’inscrit parmi les priorités du ministère de la Culture» a-t-il également expliqué. Et d’ajouter que les conditions pour le bon déroulement de cette opération, en choisissant des entreprises qualifiées dans l’aménagement et la restauration afin de préserver la spécificité et l’authenticité de ce lieu historique ont été assurées. Il a, par ailleurs, révélé que des travaux de grandes importances sont programmés au niveau de certains édifices situés en basse Casbah. Evoquant le volet relatif à la dégradation du patrimoine, M. Ouaret a remet en cause le manque de maturité et de cohérence entre les différents intervenants chargé de la préservation des sites historiques qui représentent notre richesse culture.

«La dégradation de certaines parties du patrimoine classée et délaissé sont à l’origine du manque de maturité de la quasi-totalité des intervenants et de cohérence et de responsabilité partagées» a-t-il expliqué.

Dans ce contexte, le responsable a mis l’accent sur l’importance d’entreprendre des actions de sensibilisation en faveur des jeunes, notamment, pour une meilleure prise de conscience sur la nécessité de préserver leurs vestiges historiques. «On doit initier les plus jeune à l’amour du patrimoine et à la protection des sites historique» a expliqué M. Ouaret qui évoque, également, le rôle des medias dans la promotion du patrimoine matériel et immatériel, dont s’enorgueillit notre pays.

La Casbah d’Alger avait été inscrite sur la liste du patrimoine mondial à la 16e session du Comité, en décembre 1992. Cette forteresse d’El Djazair et vieux site historique où En 1516, le corsaire turc Kheïr Eddine Barberousse installe sa capitale à Alger. Il en fait une ville fortifiée en construisant d’imposants remparts, qui sont à l’origine de la Casbah. Six portes assurent la liaison entre la vieille ville, le port et le reste du pays. L’accroissement de la ville se traduit par un développement des espaces bâtis, notamment de maisons à étages.

S’agissant du coût des travaux de restauration de la Casbah et de la citadelle d’Alger, Palais du Dey, le wali d’Alger, M. Abdelkader Zoukh a affirmé récemment, qu’une enveloppe conséquente leur a été allouée

Kamélia Hadjib