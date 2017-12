Lutte contre les feux de forÃªt : Nouvelle stratÃ©gie pour 2018

«Les institutions de l’État ont consenti des efforts importants, ces dix dernière années, en termes de prévention contre les feux de forêt et des dommages qu’ils causent», a fait savoir, jeudi dernier, le secrétaire général du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Kamel Chadi, lors d’une réunion de la Commission nationale de protection des forêts, en présence des Conservateurs des forêts de 13 wilayas et de représentants de la Protection civile et de la Gendarmerie nationale.

L e secrétaire général a souligné, que ces efforts se sont matérialisés, notamment dans l’ouverture de 6.000 km de routes et sentiers facilitant l’intervention en cas d’incendie, la réalisation de 10.000 ha de pare-feu (dont 478 ha en 2017). «Ces efforts se poursuivront durant les prochaines années, et ce, à travers le renforcement des moyens de prévention ainsi que la modernisation du matériel de gestion et d’intervention», a-t-il poursuivi, en notant que l’Etat a acquis 44 nouveaux CCFFL.

Selon M. Chadi, devant le défi de la hausse continue du nombre de foyers de feux de forêts qui se déclenchent annuellement ainsi que les superficies ravagées, «l’ensemble des stratégies nationales de lutte restent insuffisantes ». Il a toutefois, insisté sur l’importance de renforcer la coordination entre les différents intervenants dans cette lutte, notant que la prévention et l’intervention sur les feux de forêts qui se basent sur l’alerte rapide et les premières interventions, comptent, aussi, pour beaucoup sur la coopération des habitants aux alentours de ces forêts. Il a dans ce sillage, indiqué, que le ministère de l’Agriculture, du développement rural et de la pêche, à travers la DGF, a conclu plusieurs conventions de coopération avec des partenaires nationaux et étrangers dans le but de renforcer la prévention et la lutte contre les feux de forêts, citant l’exemple, de la convention de coopération entre la DGF et l’Agence spatiale algérienne (ASAL) en 2003 en vue de l’utilisation des images satellites dans la lutte contre les feux de forêts, le projet ClimaSouth en coopération avec l’Union Européenne (UE)en cours de finalisation et le projet de coopération technique dans la gestion des feux de forêts avec l’Organisation onusienne chargée de l’alimentation et de l’agriculture (FAO).

Par ailleurs, M. Chadi a dévoilé la stratégie du ministère pour la compagne de feux de forêts de 2018, relevant qu’elle tablera sur la prévention, la détection précoce, le renforcement en pare-feu et l’ouverture de sentiers forestiers pour les premières interventions de même que le renforcement en points d’eau. Pour ce qui est de la superficie forestière, le responsable a indiqué qu’elle est supérieure à 4 millions d’hectares, soit 11% de la superficie du pays, située notamment au nord du pays, notant que le gouvernement a mis au point un programme pour son élargissement, en l’amenant dans un premier temps à 13%.

Pour ce qui est de l’indemnisation des sinistrés des derniers feux de forêts, le même responsable a a précisé que les services du ministère accordent aux sinistrés des plants et du matériel, et ce, sans leur verser de l’argent en cash, expliquant, également, que le rôle du ministère est de permettre à ces citoyens de reprendre leurs activités économiques respectives (apiculture, oléiculture, arboriculture, élevage ...). «Nous avons élaboré un programme, au niveau du ministère, que nous avons entamé et que nous continuons à réaliser, et ce, en parallèle à l’année biologique des plantes» a-t-il conclu.



54.000 hectares calcinés en 2017



Les services de la Direction générale des forêts (DGF) ont enregistré, durant l’année en coursè2017), 2.992 foyers d’incendie qui ont ravagé 53.975 hectares à travers le territoire national, selon un bilan de ce corps constitué, en cette même occasion, relevant toutefois, que la superficie totale a concerné 28.841 ha de forêts (contre 6.717 ha en 2016), 10.398 ha de maquis (contre 5.567 ha) et 14.745 ha de broussaille (contre 14.745 ha).

Ces chiffres reflètent une «nette augmentation» des incendies par rapport aux années précédentes, a souligné, le chef de la division veille climatique au niveau de l’Office national de météorologie (ONM), M. Lotfi Halimi, notant que ceci a été favorisé par les conditions climatiques constatées durant la saison d’été 2017. «Cette superficie ravagée durant la compagne 2017, représente quasiment le triple de celle consumée par les flammes durant l’année 2016, qui a représenté 18.370 ha, et ce en raison des conditions météorologiques défavorables» a-t-il précisé, soulignant que la période juin, juillet et août 2017, l’écart des températures par rapport à la moyenne a été de + 2 à + 3 degrés Celsius dans le nord du pays.

Pour ce qui est du dispositif mobilisé au cours de cette compagne, la DGF a indiqué qu’«un important dispositif, couvrant les 40 wilayas du pays, a été mobilisé pour lutter contre les feux. Ce dispositif est composé de 405 postes de vigie chargés de la surveillance et l’alerte avec un effectif total de 1.007 éléments, 481 brigades mobiles d’un effectif de 2.456 éléments chargés de la première intervention dont 309 camions citernes feux de forêts légers (CCFFL), ainsi que 1.217 chantiers d’un effectif de 16.604 ouvriers et 2.828 points d’eau, situés en forêts ou à proximité, ayant servi à approvisionner en eau les différents moyens d’intervention.

En outre, 32 camions ravitailleurs en eau ont été mobilisés durant cette même campagne alors que concernant le réseau de télécommunication, 2.056 équipements radioélectriques ont été mis en œuvre, permettant ainsi de donner l’alerte rapide des feux naissants et de renforcer la coordination dans l’intervention. Selon la DGF, ces moyens ont été fortement appuyés par d’importants renforts humains et matériels des services de la Protection civile, notamment les colonnes mobiles, qui ont atteint récemment le nombre de 27 au niveau national alors que 13 autres wilayas concernées par les feux de forêts n’en sont pas encore dotées. Ainsi, l’amélioration des dispositifs de prévention et de lutte contre les incendies cette année, spécifiquement les dispositifs de proximité près des forêts ont aidé à empêcher la propagation des feux lors de plusieurs opérations d’extinction des flammes d’importants incendies enregistrés cet été, a soutenu la DGF.

Kafia Ait Allouache