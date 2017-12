Formation sur la promotion des droits de lâ€™enfant : Une grande avancÃ©e

Le journaliste doit impérativement respecter les règles de la déontologie et de l’étique dans l’accomplissement de sa mission. Il doit, également, faire preuve de responsabilité dans le traitement de différents sujets, notamment ceux en relation avec l’enfance. Tel est le constat établi au cours des quatre journées de formation organisée depuis lundi dernier à l’hôtel Mercure, par l’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance, en collaboration avec le ministère de la Communication et l’Organisation de réforme pénale dans la région du Moyen-Orient et en Afrique du Nord (Mena).

Portant le slogan «La presse amie de l’enfant», cette formation de quatre jours a fait profiter pas moins de 25 journalistes, de différents supports médiatiques (presse écrite et audiovisuel), des connaissances de plusieurs experts nationaux et internationaux spécialisés dans le domaine de la protection des droits de l’enfant.

Selon les organisateurs, cette formation vise le renforcement des capacités des journalistes dans le traitement des sujets liés à l’enfance et à l’amélioration de leurs connaissances dans le domaine.

Dans son intervention, Mme M'Barka Sakhri, expert juridique et conseillère à l’ONPPE, a mis la lumière sur la terminologie juridique de la loi 12-15 relative à la protection des droits de l’enfant. Elle a, entre autres, évoqué le rôle des services du milieu ouvert qui, selon elle, sont amenés à se déplacer sur le terrain et à effectuer un travail d’investigation sur la situation des enfants en Algérie. «La mission essentielle des services du milieu ouvert (SMO) est de suivre la situation des enfants en danger et d’assister leurs familles», explique Mme M’Barka, ajoutant que ces services sont appelés à multiplier leur sortie et leur travail sur le terrain.

Par ailleurs, Mme M’Barka a fait savoir que les services sont saisis par l’enfant ou son représentant légal, la police judiciaire, le wali, le président de l’Assemblée populaire communale, toute association ou institution publique ou privée exerçant dans le cadre de la protection de l’enfant. Ella a, dans ce sillage, précisé que d’après la loi 12-15, le service du milieu ouvert sont tenues à respecter l’identité de la l’enfant et à obliger la famille à prendre les mesures nécessaires convenues pour l’éloigner du danger dans les délais et proposer des solutions, et ce en coordination avec les institutions chargées de la protection sociale. Pour sa part, Mme Aroub Soubh, journaliste jordanienne, experte et défenseuse des droits de l’enfant, a animé, au cours de cette session de formation, plusieurs conférences sur les règles à adopter et les principes à suivre dans le traitement des sujets ou la réalisation de reportages sur les enfants en détresse, citant notamment l’obligation de conserver l’identité des enfants et de leur entourage, pour éviter les retentissements psychologiques qui peuvent aggraver davantage leur situation. Elle a, par ailleurs, déploré le manque flagrant d’émissions éducatives destinées à l’enfance dans le monde arabe.

Kamélia H.

« L’Algérie pionnière »

«L'Algérie est pionnière dans le monde arabe en matière de protection des droits de l'enfant et de respect des conventions et lois internationales», a déclaré le Dr Fawaz Tawifiq Saleh Ratroot, expert et conseiller à l’Organisation internationale de réforme pénale pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA).

S’exprimant, en marge de la clôture de la formation au profit des journalistes sur la promotion des droits de l’enfant, le Dr Ratroot a indiqué que l’Algérie est le premier pays dans le monde arabe à avoir instauré une loi relative à la protection des droits de l’enfant (la loi 12-15).

Pour l’expert, cette loi , qui s’aligne parfaitement avec les principes de la convention internationale des doits des enfants, est considérée comme une avancée dans le domaine dans la région MENA, tout en rappelant que l’Algérie est parmi les neufs premiers pays qui ont ratifié la convention internationale de la protection des enfants.

Selon le Dr Ratroot, la loi relative à la protection des droits de l’enfant a confirmé deux importants principes, à savoir la protection et la promotion de l’enfance en Algérie, soulignant que de nombreux progrès ont été réalisés dans ce domaine. Le Dr Ratroot a expliqué que la création de l’Organe national pour la protection et la promotion des enfants, placée sous la tutelle du Premier ministre, et premier du genre dans le monde arabe, est une preuve concrète de l’intérêt qu’accorde l’Algérie à l’enfance, en général, et à ceux en situation de détresse, en particulier. «À travers la création de cet organe, l’Algérie s’est dotée de moyens forts pour garantir la protection et assurer la promotion de ses enfants», a-t-il expliqué.

Saisissant l’occasion, le Dr Ratroot a salué l’expérience algérienne dans ce domaine, appelant, de ce fait, les pays arabes à s’inspirer de cette expérience enrichissante en matière de protection de l’enfance.

K. H.