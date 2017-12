CrÃ©ation du RÃ©seau de journalistes algÃ©riens pour la promotion de lâ€™enfant : Le rÃ´le dÃ©terminant des mÃ©dias

«Le Réseau de journalistes algériens pour la promotion de l’enfant, qui vient de naître, est un veritable gain pour l’Algérie qui œuvre à multiplier les mécanismes susceptibles de garantir une meilleure protection pour l’ enfance», a affirmé, jeudi, Mme Meriem Chorfi, présidente de l’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance (ONPPE), qui s’est exprimée, lors de la cérémonie de clôture d’une session de formation au profit des journalistes sur la protection de l’enfance.

Pour la déléguée nationale à la protection et à la promotion de l’enfance auprès du Premier ministère, Mme Chorfi, ce cycle de formation, premier du genre, organisé par l’Organe national de la protection et de la promotion des droits de l’enfant, s’est soldé par la création de ce réseau de journalistes «amis de l’enfance». Selon Mme Chorfi, ce réseau, qui sera chapeauté par l’ONPPE, sera composé essentiellement de journalistes qui ont suivi cette formation visant à améliorer davantage leurs connaissances dans le domaine de la protection de l’enfance. Ce réseau de journalistes algériens s’est fixé comme objectif de placer l’intérêt supérieur de l’enfant au-dessus de toute considération et à véhiculer la culture des droits de l’enfant dans la société. Mme Chorfi, qui a mis l’accent sur la nécessité de multiplier les cycles de formation, a annoncé que l’installation officielle des membres du réseau de journalistes algériens pour la promotion de l’enfant se fera au cours du mois de janvier 2018, et coïncidera avec le lancement officiel du numéro vert 111, pour le signalement des cas de violence faites aux enfants.

Mme Chorfi a, par ailleurs, procédé à la remise des diplômes aux journalistes ayant suivi cette formation sur les droits de l’enfant.

Kamélia Hadjib