Sortie de 316 lieutenants de police : La formation clef du professionnalisme

L’École de police Mohamed-Oudhah d’Aïn Benian a abrité, jeudi, la sortie de la première promotion (B). En effet, ce sont 316 lieutenants de police, dont 60 femmes, qui viendront renfoncer les rangs de la Sûreté nationale.

La cérémonie de cette première promotion, baptisée du nom du martyr du devoir national Hamdi Mohamed, tombé en champ d’honneur le 14 février 1993, a été présidée par le Directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, en présence de membres du gouvernement, des ministres de l’Habitat, des Moudjahidine, de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, du Travail et de la Sécurité sociale, et de la Formation et de l’Enseignement professionnels, ainsi que de cadres de la Sûreté nationale et des différents corps constitués.

Après inspection de la promotion par le général major Abdelghani Hamel, le directeur de l’établissement, le commissaire divisionnaire Abdelkader Cheraïtia, a prononcé une allocution dans laquelle il a mis en exergue les efforts déployés sans cesse par l'institution sécuritaire en vue d'améliorer le niveau et la qualité de la formation, pour davantage de professionnalisme dans l'action de la police. «C’est par cette voie qu’on atteint le professionnalisme», a-t-il souligné.

M. Cheraïtia a fait savoir, dans ce sens, que 316 éléments ont bénéficié d’une formation théorique et appliquée de 3.024 heures, soit 24 mois, dans différents modules de droit et technique, et des libertés générales, parallèlement à un entraînement en accord avec les développements actuels en la matière. «La formation est scindée en deux volets, théorique et pratique, avec différentes spécialités de police qui ont été enseignées, pour permettre aux stagiaires d’accomplir leur mission avec abnégation et professionnalisme, en particulier dans le domaine de la protection des personnes et des biens», a ajouté le même responsable, qui a mis en valeur le soutien accordé à l’école par les différents partenaires, dont des experts, des enseignants universitaires, des spécialistes et autres médecins.

S’adressant aux nouveaux lieutenants promus, le commissaire divisionnaire les a exhortés à appliquer les directives de l'institution et à respecter les droits de citoyens dans l'exercice de leur fonction. «Le respect des lois de la République, la vigilance et à la discipline sont vos mots d’ordre. Vous êtes nos garants», a-t-il dit.

Le directeur de l'école a appelé les diplômés à faire preuve de professionnalisme dans l'accomplissement de leurs missions de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Comme le veut la tradition, les cinq meilleurs élèves de la promotion sortante ont reçu leur grade, ainsi que des prix remis par les personnalités présentes. Le reste de la cérémonie a été consacré à des exhibitions sportives et à démonstration de manipulation d'armes.

Des exhibitions dans différents sports de combat ont été, également, présentées aux invités, outre un exercice de simulation d’une bagarre entre des vendeurs de l’informel, durant laquelle un groupe de délinquants tentent de porter atteinte à l’ordre public, avant d’être neutralisés par des éléments de la police.

Sarah A. Benali Cherif