RÃ©alisation de raffineries : Une urgence pour rÃ©duire les importations

Révélé par le Centre national de l’informatique et des statistiques de Douane (Cnis), le montant des importations des carburants (produits d’énergie et lubrifiants) souligne incontestablement l’urgence d’accélérer la réalisation du programme des raffineries en Algérie. L’objectif s’articule bien évidemment en termes de réduction de la facture des importations des carburants qui demeure «salée», et c’est le moins que l’on puisse dire en ces temps d’amenuisement de la finance publique.

En la matière, le Cnis fait état d’une augmentation très significative de l’ordre de 51,1% des importations des carburants durant les 11 mois de cette année. «Les produits énergies et lubrifiants ont été importés pour 1,78 milliard de dollars sur les 11 premiers mois de 2017, contre les 1,18 mds usd sur la même période de 2016, soit + de 51,1%», lit-on en effet dans le communiqué du Cnis. En d’autres termes, cette somme considérable de près de 2 milliards de dollars a été, cette année, encore consentie en importation du carburants. Ces produits importés reviennent cher à l’État, de l’avis même du Premier ministre.

«Les importations des carburants nous reviennent très cher, et la dépréciation de la valeur du dinar rend la situation encore difficile. Il est donc nécessaire d’intensifier les efforts pour augmenter la production des carburants», avait souligné M. Ahmed Ouyahia, lors sa visite, en octobre dernier, de la raffinerie RA1Z d’Arzew. Sur les mêmes lieux, le PDG de Sonatrach, M. Abdelmoumene Ould-Kaddour, avait quant à lui assuré que la raffinerie d’Alger sera opérationnelle début 2018, et que des appels d’offres seront lancés prochainement pour la réalisation des raffineries de Hassi Messaoud et de Tiaret. Ses propos ont été d’ailleurs confirmés par la suite par le ministre de l’Énergie, M. Mustapha Guitouni, qui a eu à mettre en exergue la possibilité de procéder au lancement des avis d’appel d’offres pour la réalisation de la raffinerie de Hassi Messaoud, au courant du premier trimestre de l’année 2018.

Le ministre, qui s’est exprimé en marge d’une cérémonie de signature d’un contrat entre Sonatrach et la société américaine Baker Hugues General Electric (BHGE), avait fait savoir également que les études engagées pour les deux raffineries de Hassi Messaoud et de Tiaret «sont pratiquement terminées».

Rappelant, par ailleurs, que dans ses réponses aux préoccupations soulevées par les sénateurs, lors des débats sur le programme d'action du gouvernement, le Premier ministre avait assuré que «l’entrée en activité prochaine des projets de raffinerie permettra de cesser les importations des carburants dans quelques années». Par la même occasion, M. Ouyahia a précisé qu’une quantité de 11,5 millions tonnes de carburants sont raffinés en Algérie. Mais la consommation, qui a explosé ces dernières années, a atteint 15 millions de tonnes de carburants annuellement. «Pour combler ce déficit, un volume de 3,5 millions de tonnes de carburants/an est importé actuellement. Mais cela cessera dans quelques années, grâce à l'entrée en activité prochaine de plusieurs raffineries», a préconisé le Premier ministre, qui s’est engagé à livrer la raffinerie d’Alger en décembre 2018.

Karim Aoudia