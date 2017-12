PÃ©nÃ©trante reliant le port de Mostaganem Ã  lâ€™autoroute Est-Ouest : RÃ©ception en juin 2018

M. Zaâlane a annoncé qu’une tranche de la pénétrante reliant le port de la ville à l’autoroute Est-Ouest au niveau de Relizane sera réceptionnée au mois de juin 2018. «Nous avons pris l’engagement de réceptionner au mois de juin 2018 la partie concernant la wilaya de Mostaganem de la pénétrante reliant le port de la ville à l’autoroute Est-Ouest, sur une longueur de 33 kilomètres», a déclaré Abdelghani Zaâlane, en inspectant ce projet dont le taux d’avancement des travaux a atteint les 75%. Il a appelé les entreprises réalisatrices à «redoubler» d’efforts, pour «accélérer «la cadence des travaux et «renforcer» les chantiers en moyens humains et matériels. «Notre souci est de livrer chaque projet dans les délais impartis eu égard à ses impacts économiques et sociaux», a affirmé le ministre. La pénétrante devant relier le port commercial de Mostaganem à l’autoroute Est-Ouest, au niveau de l’échangeur de Hamadna, dans la wilaya de Relizane, s’étale sur une distance totale de 66 km. Par ailleurs, Abdelghani Zaâlane a annoncé que les entreprises réalisatrices des projets relevant de son secteur commencent à percevoir leurs arriérés financiers.

Le reste de ces arriérés sera versé graduellement, a-t-il ajouté, rappelant que la décision de régler ces arriérés a été prise par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, lors de l’avant-dernier Conseil des ministres. Le ministre a inspecté le chantier de la trémie, en cours de réalisation près la gare routière du chef-lieu de wilaya.

Le taux d’avancement des travaux a atteint les 55%, et sera réceptionné en juin 2018. Le ministre a inspecté, au cours de cette visite, les projets d’extension de la piste d’atterrissage de l’aérodrome de Seyada, du tramway, et visitera la station maritime du port commercial.

APS