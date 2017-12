Hausse des prix des carburants : M. ZaÃ¢lane rassure les usagers des transports

L’augmentation des prix des carburants, effective à partir du 1er janvier prochain, n’est pas sans apporter son lot d’inquiétudes auprès des citoyens. Et pour cause, ces derniers craignent une répercussion sur les tarifs des transports publics.

Les nouveaux prix appliqués dans les stations-services de Naftal affichent une hausse de 6 DA, pour l’essence, et un peu plus de 2 DA pour le gasoil. S’exprimant jeudi, depuis Mostaganem où il était en visite de travail et d’inspection, le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, assure que la nouvelle tarification des transports, décidée en «coordination» avec les syndicats et les associations représentant différents transporteurs, prend en considération le pouvoir d’achat des citoyens, mais aussi les revendications des transporteurs et les coûts qu’ils auront à supporter, inhérents à la maintenance et au prix du carburant.

«Les réunions que nous avons tenues ensemble se sont déroulées dans un climat serein et un esprit responsable, et ont abouti à une solution consensuelle qui n’aura pas de conséquences sur le citoyen», s’est réjoui le ministre qui a félicité les transporteurs pour leur «compréhension» de la situation et de la conjoncture. «Ils ont assumé, a-t-il ajouté, la responsabilité en toute confiance, en contrepartie d’un accompagnement et de mesures incitatives accordées par l’État à cette catégorie, dont celles de cessation de création de nouvelles lignes et d’octroi d’autorisations pour préserver la performance du transport». M. Zaâlane a révélé que durant ces réunions tenues avec les représentants des transporteurs, plusieurs revendications professionnelles ont été «examinées et surtout approuvées dans le but de préserver la tarification à un seuil raisonnable, et d’éviter aux transporteurs le recours à l’augmentation à chaque fois». De son côté, l’Union nationale des transporteurs (UNAT) a révélé récemment, par la voix de son président, que les prix du transport urbain seront augmentés de 5 DA, tandis que pour les grandes lignes (interwilayas), il a été décidé d’une hausse de 10%. En ce qui concerne les prix du taxi compteur, la nouvelle tarification pourra être élevée de l’ordre de 23 centimes, contre 5 DA pour les taxis de place. «Les nouveaux tarifs sont inévitables, et sont motivés par les différentes charges et autres coûts liés aux activités des transporteurs, dont justement le carburant», a indiqué Mohamed Belal.

Ce dernier souhaite que ces nouveaux prix soient dans les «normes», et a confié l’installation, il y a dune dizaine de jours, d’une commission mixte afin de «fixer» la nouvelle tarification. Par ailleurs, le ministre écarte, du moins à court terme, l’ouverture de nouvelles lignes de transport maritime et aérien des voyageurs, en expliquant que la priorité est accordée actuellement aux sociétés nationales. «L’ouverture de lignes au profit de compagnies étrangères se fera en cas de demande croissante sur le transport maritime et aérien, et en cas de saturation de nos compagnies suivant des conditions et des critères bien définis. L’intérêt du pays est primordial, avant de penser à un partenaire étranger pour prendre une part du marché national», a-t-il considéré.

