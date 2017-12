Yennayer, fÃªte nationale : Renforcement de lâ€™unitÃ© nationale

Le Président Abdelaziz Bouteflika a annoncé mercredi dernier sa décision de consacrer Yennayer journée chômée et payée dès le 12 janvier prochain.



Cette décision a été favorablement accueillie par les membres du gouvernement, mais aussi par des partis politiques, des associations et la population. «Cette mesure, comme toutes celles déjà prises au profit de notre identité nationale dans sa triple composante islamique, arabe et amazighe, confortera l'unité et la stabilité nationales», avait indiqué le Président Abdelaziz Bouteflika.

M. Djamel Kaouane :

« La décision du Président Bouteflika est un acte historique »



La décision du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de consacrer Yennayer, jour de l'an amazigh, une journée nationale chômée et payée est un «acte historique», a affirmé le ministre de la Communication, Djamel Kaouane. «La décision de Son Excellence, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de faire de Yennayer, jour de l'an amazigh, une journée nationale chômée et payée, est un acte historique», a indiqué M. Kaouane sur le site officiel du ministère de la Communication. Il a ajouté que cette décision «consacre un élément important de notre identité après la constitutionnalisation de tamazight comme langue nationale et officielle et concourt au renforcement de notre identité nationale». Le Président de la République avait annoncé, mercredi dernier en Conseil des ministres, la décision de consacrer Yennayer journée chômée et payée. Il avait enjoint au gouvernement de «ne ménager aucun effort pour la généralisation de l'enseignement et de l'usage de tamazight, conformément à la lettre et à l'esprit de la Constitution». Il avait également chargé le gouvernement d'accélérer la préparation du projet de loi organique portant création d'une académie algérienne de la langue amazigh. (APS)

Mme Benghebrit :

« Une mesure importante »



La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, a indiqué jeudi dernier à Alger que, la décision du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, est «une mesure importante qui vient en parachèvement» de toutes les mesures prises dans le cadre de la reconnaissance de tamazight comme langue nationale et officielle. Dans une déclaration en marge de la séance plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN), consacrée aux questions orales, Mme Benghebrit a indiqué que la décision du Président de la République, lors du Conseil des ministres, instituant le 12 janvier journée chômée et payée, est «une importante mesure qui intervient en parachèvement de toutes les mesures qui ont été prises pour l'officialisation de la langue amazighe», dans le cadre de la Constitution de février 2016. Elle a ajouté que la décision de consacrer Yennayer, premier jour de l'an amazigh, journée chômée et payée et l'instruction donnée au gouvernement d'accélérer la création d'une académie algérienne de la langue amazighe confirment clairement «la position» et «la volonté politique du Président de la République, et de l'Etat quant à la consécration de la langue amazighe comme patrimoine national et historique».

La première responsable du secteur de l'Education a rappelé, à cette occasion, que durant l'année scolaire 2016/2017, plus de 27.000 établissements éducatifs, répartis à travers tout le territoire national, ont célébré le nouvel an amazigh (12 janvier). L'enseignement de tamazight est passé de 11 wilayas, en 2014, à 38 wilayas durant cette année, a encore rappelé la ministre.



M. Bedoui :

« Consacrer les valeurs nationales »

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a indiqué jeudi dernier à Alger que la décision «est une décision historique qui tend à consacrer les valeurs nationales». M. Bedoui a déclaré à la presse en marge d'une séance plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN) que «la décision du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de consacrer Yennayer (12 janvier) journée chômée et payée à partir du 12 janvier 2018, annoncée mercredi dernier lors de la réunion du Conseil des ministres, est une décision historique qui s'inscrit dans le cadre d'une vision éclairée visant à consacrer les valeurs nationales». Cette décision qui intervient suite à la constitutionnalisation de tamazight à travers la dernière révision constitutionnelle tend également à «conforter l'unité nationale», a-t-il souligné, affirmant que la langue amazighe «existe dans toutes les régions du pays».

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a annoncé, mercredi, sa décision de consacrer Yennayer journée chômée et payée dès le 12 janvier prochain. Le Chef de l'Etat a enjoint au gouvernement de «ne ménager aucun effort pour la généralisation de l'enseignement et de l'usage de tamazight, conformément à la lettre et à l'esprit de la Constitution» et chargé le gouvernement d'accélérer la préparation du projet de loi organique portant création d'une académie algérienne de la langue.

S. E.

Académie de la langue amazighe

M. Mihoubi : « renforcement de l’identité nationale »

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a souligné jeudi dernier à El Oued que la création d'une académie de la langue amazighe constituait un renforcement de l'identité et de l'unité nationales. Présidant l'ouverture du Festival international «Louss» des musique, chant et folklore à l'issue de sa visite dans la wilaya d'El Oued, le ministre a précisé dans une allocution que la création de cette académie dont le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a chargé le gouvernement d'accélérer l'élaboration du projet de loi organique y afférent, était une décision historique qui a pour objectif de renforcer l'identité et l'unité nationales et d'unifier le tissu culturel. Le ministre a salué en outre la décision du Président Bouteflika de décréter le 12 janvier journée chômée et payée dans le cadre des efforts de l'Etat visant à promouvoir le patrimoine et la langue amazighs. M. Mihoubi a rappelé qu'en application de cette décision, toutes les institutions culturelles relevant du ministère ont été informées que 2018 sera l'année de la célébration du patrimoine amazigh, eu égard à sa dimension nationale, ajoutant que cette initiative s'inscrivait en droit ligne du processus de constitutionnalisation de la langue amazighe en 2002.

Le premier responsable du secteur a souligné que son département ministériel poursuivra le soutien des festivals internationaux et locaux en préservant les spécificités de chaque région, car ces manifestations, a-t-il dit, constituaient une «valeur ajouté» à la scène culturelle nationale et conféraient une «nouvelle dynamique» à la culture en Algérie. M. Mihoubi a indiqué que les institutions culturelles relevant de son secteur étaient «ouvertes à toute personne ayant un programme réel susceptible de relancer la scène culturelle», saluant la dynamique d'édition que connaît la wilaya d'El Oued et qui constitue un acquis supplémentaire contribuant à l'enrichissement de la bibliothèque nationale. La cérémonie d'ouverture du festival a débuté par des chants interprétés par Kamel Rezzouk (El Oued) et Abderrahmane Bouhbila (Constantine).

La première soirée du festival a été animée par la chanteuse tunisienne Nabiha Karaouli. Des troupes musicales nationales et étrangères prennent part à cette manifestation culturelle (28-31 décembre) qui se tient au théâtre de verdure de la maison de la culture Mohamed-Lamine-Lamoudi (El Oued). Des troupes folkloriques d'Italie, d'Espagne, de Libye et de Tunisie outre une pléiade d'artistes algériens de différentes régions du pays participent à ce festival, ont indiqué les organisateurs. Le public aura à apprécier également des productions folkloriques animées par des troupes de Tébessa, El Oued et Tizi Ouzou.

L'artiste et compositeur Noubli Fadel sera honoré au cours de cette manifestation culturelle. (APS)