Combats en Syrie : 66 morts Ã  la limite de la province dâ€™Idleb

Des combats opposant forces loyales syriennes aux terroristes et rebelles à la périphérie de la province d'Idleb (nord-ouest) ont tué au moins 66 personnes en 24 heures, ont rapporté des sources militaires hier. Parmi les morts figurent au moins 19 civils, dont sept enfants. Depuis le début de la semaine, des affrontements se déroulent à la périphérie de cette province, la dernière à échapper entièrement au contrôle de Damas et sous emprise du Fateh al-Cham, l'ex-branche d'Al-Qaïda. L'armée a progressé ces derniers jours dans cette zone, s'emparant de plusieurs localités et villages à l'extrême sud-est de la province d'Idleb, ce qui pourrait être le signe d'une future offensive d'envergure. Selon des médias près du front, d'intenses bombardements avaient lieu dans la zone. Des messages diffusés par haut-parleurs dans des villages rebelles appelaient les habitants à rester chez eux. Des centaines de civils fuyant leurs villages à bord de voitures et pick-up transportant bagages et meubles, se dirigeaient vers la ville d'Idleb, chef-lieu de la province du même nom. L'armée a lancé il y a quelques jours une offensive dans cette zone de combats, située à cheval entre la province d'Idleb et celle voisine de Hama (centre).



817 morts parmi les civils



Les opérations de la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis en Syrie et en Irak ont fait au moins 817 morts parmi les civils, a indiqué jeudi l'état-major de la campagne militaire. Les enquêtes sur 603 cas semblables se poursuivent, a déclaré jeudi l'état-major de la coalition engagée dans la lutte contre le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" en Irak et en Syrie. Se basant sur les informations dont il dispose, l'état-major estime aujourd'hui que "les frappes de la coalition depuis le début de l'opération ont involontairement provoqué la mort d'au moins 817 civils". En outre, 603 rapports sur la mort de civils dans les opérations de la coalition, sont en train d'être examinés, a ajouté l' état-major dans un document. L'opération de la coalition internationale sous commandement américain a été entamée en juin 2014 en Irak et en septembre de la même année en Syrie. Fin septembre dernier, la coalition avait reconnu être responsable de la mort de 735 civils dans des frappes en Syrie et en Irak voisin depuis 2014, affirmant faire tout son possible pour éviter les victimes civiles. Mais des organisations estiment ce chiffre largement sous-estimé. Rien qu'en Syrie, les frappes de la coalition internationale ont fait des centaines de victimes parmi les civils à travers de nombreuses villes et villages relevant de la province de Deir Ezzor, tout au long du mois de juillet 2017.